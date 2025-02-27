Экс-президент Франции призвал ЕС нанести удар по Трампу

Экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Европейскому союзу (ЕС) нужно нанести удар по президенту США Дональду Трампу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает BFMTV.

По мнению Олланда, президент США реагирует только на кошелек и на деньги.

Он добавил, что европейцы и французы должны быть на передовой и нанести Трампу "очень сильный удар".

Олланд считает, что глава Белого дома "в наглой форме потребовал от украинской стороны редкоземельные металлы и отказался предоставить Киеву гарантии безопасности".

Политик заявил, что европейцы должны пытаться нанести ущерб американской экономике и деньгам.

26 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки введут пошлины в 25% на товары из Евросоюза, включая автомашины. Он уточнил, что ЕС не принимает американские автомашины. Глава Белого дома добавил, что Евросоюз был сформирован, чтобы "обмануть" США.