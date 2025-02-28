Ташкентский финал Турана Байрамова

Команда Азербайджана по дзюдо завершила "Большой шлем" в Ташкенте завоеванием одной серебряной награды. Несмотря на то, что рейтинговый старт по традиции охватывает весь уик-энд, наши спортсмены выступили в течении одного дня. А отличился на узбекском татами Туран Байрамов (60 кг).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, для нашего легковеса это соревнование было первым в сезоне. Ранее Туран уже становился на пьедестал "Большого шлема", выиграв турнир в Тбилиси в 2023-м году и завоевав там же бронзу три года назад. В Ташкенте Туран на пути к финалу провел три схватки, две из них закончив досрочно. Чуть больше минуты понадобилось ему, чтобы выиграть у Мерзода Суфиева (Таджикистан) в четвертьфинале, бросок на иппонм удался нашему спорстмену и в полуфинале против хозяина татами Бахрома Ботурова.

В решающей схватке Байрамому противостоял рейтинг-фаворит - Аюб Блиев. Россиянин на протяжении последних двух лет становился бронзовым призером "Большого шлема" в Токио, в прошлом году побеждал в Анталье. В финале схватка у нашего дзюдоиста не получилась: на исходе второй минуты он попался на прием и в итоге завершил "Большой шлем" с серебряной наградой.

Для Турана это уже третья медаль Мирового тура в карьере и он имеет все шансы развить свой успех. В прошлом цикле он вел конкуренцию с Балабеем Агаевым за место в олимпийском составе и теперь наверняка заряжен побороться за путевку в Лос-Анджелес-2028.

Что касается других наших дзюдоистов, то в Ташкенте они выступили не лучшим образом. Б.Агаев уступил в своей первой же схватке узбеку Анварджону Ибрагимову, тогда как Яшар Наджафов также в стартовой встрече потерпел поражение от Рамазана Абдуллаева (AIN).

Вместе с тем, выезд в столицу Узбекистана подвел для наших дзюдоистов черту под насыщенным стартом сезона. Он включил себя три турнира "Большого шлема" в Париже, Баку и Ташкенте, а впереди не менее насыщенный график.