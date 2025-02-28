Глава Верховного суда США заблокировал решение о финансах USAID

Как стало известно ранее, председатель Верховного суда США Джон Робертс приостановил решение федерального судьи, который пытался заставить администрацию Дональда Трампа освободить замороженные средства в USAID.

Как сообщает Day.Az, американский писатель Род Д. Мартин в соцсети X объяснил причины такого шага.

"Окружной судья-демократ попытался сыграть роль финансового диктатора, наложив очередной судебный запрет на распоряжение налоговыми деньгами", - написал Мартин.

По его словам, команда Трампа сначала обратилась в апелляционный суд, но там дело не получило хода. Затем они направили запрос напрямую в Верховный суд, где Робертс заблокировал постановление единолично, без дебатов.

"Окружной суд заявил, что постановления Амира Али (федерального судьи) "не могут быть обжалованы". С каких пор федеральные судьи стали королями, решения которых нельзя оспаривать?" - отметил Мартин.

Он подчеркнул, что Верховный суд не согласен с такой позицией.

По мнению писателя, глава Верховного суда подает сигнал о том, что судьи-активисты не должны вмешиваться в работу исполнительной власти.

"Робертс уже предупреждал низшие суды о злоупотреблениях судебными запретами. Теперь он не просто говорит, а действует. Если бы он считал, что судья прав, он мог бы ничего не делать. Но он вмешался незамедлительно. Это серьезный сигнал", - заключил Мартин.