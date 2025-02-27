Автор: Эльчин Алыоглу,

Директор Baku Network

Эммануэль Макрон отправился в Вашингтон с напыщенной уверенностью, будто бы Франция и США - равные партнеры, будто Париж еще хоть что-то значит в большой геополитической игре. Он грезил о триумфе, о дипломатическом бале, где он - звезда, а его "великая Франция" сияет в свете прожекторов. Но вместо триумфа его ждала сокрушительная пощечина. Трамп устроил ему не официальный прием, а публичную казнь.

Американский президент методично, с холодной расчетливостью разбил вдребезги все иллюзии французского лидера. Макрон надеялся на уважение, но получил презрение. Он мечтал о "равном диалоге", но оказался в роли униженного вассала, которому даже не дали сохранить лицо. Трамп не просто обошелся с ним как с мелким прислужником - он заставил его выглядеть жалко, безнадежно и комично.

Французский лидер, привыкший к пустым речам о "независимости Европы", оказался в ситуации, где его слово не стоило ровным счетом ничего. Вашингтон ясно дал понять: Франция - не игрок, а обслуживающий персонал в американской системе, и ее мнение никого не волнует.

Это был не дипломатический визит - это было публичное растаптывание амбиций. Макрон приехал президентом Франции, но уехал политическим посмешищем.

Первый удар был нанесен еще на подъезде к Белому дому. В то время как Макрон ожидал торжественного приема - с официальными фанфарами, почетным караулом и протокольными формальностями, Трамп решил, что таких привилегий для французского президента не будет. Вместо того чтобы лично встретить гостя у входа, как это принято среди лидеров союзных стран, хозяин Белого дома оставил Макрона в одиночестве. Французский президент вышел из машины, растерянно оглянулся, надеясь увидеть американского коллегу, но... ничего. Камеры американских СМИ запечатлели этот момент - Макрон, одинокий и явно неловкий, шагает по дорожке Белого дома, а Трамп даже не удосужился выйти ему навстречу.

Если французский лидер думал, что этот конфуз - лишь небольшая неловкость, то в Овальном кабинете его ждала еще одна демонстрация реального положения Франции в отношениях с США. Когда дело дошло до переговоров, Трамп усадил Макрона на край стола, в буквальном смысле выставив его на обочину дипломатического процесса. Американский президент восседал в центре, расслабленно откинувшись в кресле, в то время как его французский коллега выглядел явно неуютно. Это было как нельзя более символично: Макрон, пытающийся убедить Вашингтон в важности Франции, и Трамп, который даже не делает вид, что слушает.

Но, пожалуй, кульминацией унижения стал момент, который войдет в анналы дипломатических оскорблений - Трамп решил продемонстрировать всему миру "отеческое отношение" к французскому лидеру. В присутствии журналистов американский президент, словно добрый, но снисходительный дядюшка, вдруг заявил:

"Мы должны сделать его идеальным. Он идеальный."

И в этот момент Трамп потянулся к плечу Макрона и сделал вид, что смахивает с него перхоть.

Этот жест, напоминающий скорее поддразнивание школьника над младшим товарищем, моментально стал вирусным. Французские СМИ заговорили о "публичном унижении", политики - о "оскорблении национального достоинства". Ведь в этом мнимо дружеском жесте читалось откровенное презрение: Трамп будто дал понять, что Франция, при всем своем стремлении к величию, остается для США всего лишь младшим партнером, которого можно слегка подтолкнуть, подправить и, если нужно, публично поставить на место.

Если Трамп наслаждался своим спектаклем, то в Париже это восприняли как дипломатическую катастрофу. Французские газеты наперебой писали о "холодном душе", "политическом унижении", "символическом жесте, показавшем место Франции в глазах США". Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян прямо заявил: "Какое унижение после стольких лет раболепия... Когда Франция перестает думать сама за себя, вот как все заканчивается."

Французская общественность не могла не вспомнить, как Макрон еще недавно с пафосом рассуждал о "суверенной Европе" и "независимой политике", пытаясь навязать Трампу свою линию. Но итог был безжалостным: Дональд Трамп всего за несколько часов показал, что для Вашингтона Франция не более чем пешка, а амбиции Макрона - лишь пустая риторика.

Этот визит стал показательным уроком для французской дипломатии. Дональд Трамп с присущей ему грубой прямотой показал, что в мире реальной политики нет места сантиментам и "равноправию", на которое так рассчитывал Макрон. Франция пыталась играть роль великой державы, но Белый дом ясно дал понять: вы - не более чем один из многочисленных союзников, которые будут слушаться США или... терпеть унижения.

Крах либерализма в Европе - это не просто провал очередной политической идеологии. Это глобальный обвал системы, которая десятилетиями держалась на высокомерной лжи, бездумном морализаторстве и патологической вере в свою исключительность. Все эти сказки про "европейские ценности", "гуманизм", "равенство" и "правовое государство" теперь разрушаются под тяжестью реальности. Европа, которая с апломбом поучала весь мир, превратилась в континент трусов, бюрократов и политических карликов, не способных ни на силу, ни на волю, ни на элементарное понимание того, как вообще функционирует власть.

Современная Европа - это болото ничтожных лидеров, которые боятся собственной тени, которые не могут сказать и слова без согласования с Вашингтоном, которые бездарно ведут свои страны к экономическому и политическому коллапсу. Разрозненная, трусливая, погрязшая в собственной пропаганде, она катится в бездну, но все еще продолжает размахивать флагами морали и цивилизованности. Только вот никого это уже не впечатляет. Европа больше не является центром силы, не диктует мировую повестку, а вяло барахтается в созданных ею же проблемах, проклиная всех, кроме себя.

Почему это происходит? Почему Европу больше никто не уважает? Потому что Европа забыла, что такое сила. Вместо того чтобы бороться за влияние, она занята самоуничтожением. Везде мания запретов, тотальная цензура, охота на "инакомыслящих". Европа, которая когда-то гордилась "свободой слова", теперь гонит журналистов за альтернативные взгляды, блокирует СМИ, запрещает книги. Сотни тысяч людей боятся высказывать мнение, потому что их могут уволить, закрыть бизнес, возбудить уголовное дело. Политическая полиция - вот главный институт нынешней Европы.

Но особая агония - это исламофобия, возведенная в систему. В 90-х годах Европа говорила о "мультикультурализме", о "толерантности", а сегодня? Сегодня она превратилась в машину ненависти, где ислам стал символом "угрозы", где мусульманам перекрывают доступ к карьере, где мечети закрывают, где людей преследуют за религию. В каждой стране - законы, запрещающие определенную одежду, ограничения в университетах, в школах. Власти не скрывают: им нужно "контролировать мусульман", ограничивать их права, ставить под наблюдение. Все разговоры про "свободу совести" оказались просто очередной лицемерной чушью. Европа - это континент, который боится своих же граждан, потому что не умеет управлять, не умеет вести диалог, не умеет находить баланс. Это континент репрессий, страха и тотальной идеологической паранойи.

Но самое жалкое зрелище - это лидеры Европы. Или, точнее, их карликовая версия. Кто сегодня управляет этим некогда могучим континентом? Гномы, бюрократы, статисты, для которых политика - это не борьба, не стратегия, а просто работа по 8 часов в день, после которой они уходят домой и выключают телефон. Эти люди не умеют принимать решения, не знают, что такое настоящая власть, не понимают, что значит быть лидером.

Во Франции - Макрон, олицетворение пустоты и самовлюбленного болтуна. Его презирают в собственной стране, его не уважают за границей, а он продолжает устраивать спектакли с заявлениями о "стратегической автономии Европы", хотя даже в Париже над этим ржут. Он уже не президент, а ходячий мем, который может лишь раздувать щеки и нести чушь, пока Франция деградирует.

В Германии после Шольца канцлером стал еще один серый бюрократ, который ничем не отличается от него - тот же фанат Америки, тот же безвольный исполнитель, тот же марионеточный персонаж, который боится даже шепотом произнести что-то, что не одобрит Белый дом. Германия больше не ведет Европу, не управляет экономическими процессами, а пассивно выполняет указания, уничтожая свою же промышленность ради Вашингтона.

В Великобритании - временные технократы, сменяющиеся каждые полгода, потому что никто уже не хочет серьезно связывать свое имя с этим разваливающимся проектом. Лондон - больше не центр мира, а переставшая быть великой держава, которая дрейфует без курса и смысла.

В Италии - популисты, которые быстро сдуваются, в Испании - слабые компромиссные фигуры, в Брюсселе - Урсула фон дер Ляйен, которая даже не притворяется, что принимает решения самостоятельно. У Европы нет лидеров. Одни исполнители, одни статисты, одна бесконечная вереница "управленцев", для которых политика - это просто карьера, а не вызов, не борьба, не воля.

Но, может, у Европы хотя бы осталась экономика? Нет. Европа - это территория экономического суицида. Она сама разрушила свою промышленность, отдала контроль над энергетикой США, загнала себя в рецессию и теперь бегает по миру в поисках новых "союзников". Но вот беда: никому она уже не интересна. В Африке европейцев ненавидят и вышвыривают. В Азии - не уважают и игнорируют. В Латинской Америке - презирают за колониальное прошлое. Европа всем надоела со своим лицемерием и двойными стандартами.

А что же дальше, спросит читатель.

Все обыденно просто - старушка Европа идет к обрушению. Если у нее нет лидеров, нет экономики, нет авторитета, если ее ценности никому не интересны, то что от нее остается?

Бюрократический зомби-континент, где чиновники до последнего момента будут делать вид, что ничего не происходит, что все идет по плану, пока система не рухнет.

История не знает примеров, когда политические карлики удерживали империю от падения.

Европа уже упала - просто она этого еще не осознала.