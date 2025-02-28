Раскрыта концепция второго этапа разработки месторождения «Абшерон»

TotalEnergies, SOCAR и XRG определили концепцию второго этапа разработки месторождения "Абшерон".

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в бакинском офисе TotalEnergies.

"Концепция второго этапа основана на схеме подводной добычи с подводкой к берегу. Скважины будут буриться на глубине 500 метров, а их проходка превысит 7000 метров, что делает их одними из самых глубоких в Каспийском море. Добытые углеводороды будут транспортироваться на берег в районе Сангачала по 140-километровому многофазному трубопроводу (газ + конденсат). Далее газ и конденсат будут разделяться и обрабатываться на Центральных перерабатывающих мощностях рядом с терминалом Сангачал", - сообщили в компании.

Как отметили в TotalEnergies, на пиковом уровне добыча в рамках второго этапа составит 12,7 миллиона кубометров газа в сутки (4,5 миллиарда кубометров в год) и 37 000 баррелей конденсата в сутки, дополняя объемы, уже добываемые в рамках первого этапа.

Отметим, что месторождение "Абшерон" расположено на шельфе Каспийского моря, в 100 километрах к юго-востоку от Баку и в 25 километрах к северо-востоку от "Шах Дениз".

Добыча газа и конденсата с "Абшерона" ведется с июля 2023 года операционной компанией JOCAP на основании проекта ранней добычи с одной глубоководной скважины.

По договоренности с партнерами, SOCAR выкупает этот газ, а конденсат идет в нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан.