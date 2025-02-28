Макрон бросил вызов США

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал европейцев отказаться от вассальной зависимости от Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС

"Я вижу, как многие в Европе говорят, что необходимо быть вежливыми с США, - приводит агентство AFP слова президента, сказанные в ходе государственного визита в Португалию. - Надо быть вежливыми, но также нужно защищать то, чем мы являемся. Ответ не в том, чтобы подчиняться. Я против "счастливой вассализации".

По словам Макрона, Европа должна трансформироваться, "чтобы вновь обрести силу". "Европа должна вновь открыть для себя вкус риска, амбиций и силы", - считает глава государства.

10 февраля Трамп распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия из-за рубежа. Ожидается, что они вступят в силу 12 марта. Решение касается поставок из Аргентины, Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, стран Евросоюза, Мексики, Южной Кореи и Японии.