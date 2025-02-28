Главред АМИ Trend о лидерстве в СМИ и планах на 2025 год

В этом году свое 30-летие отмечает Агентство международной информации Trend - одно из старейших независимых информагентств Азербайджана.

В интервью Day.Az главный редактор Trend Эмин Алиев в преддверии юбилейной даты поделился достижениями агентства в 2024 году и планами по развитию на 2025 год.

"Информационные технологии изменили сущность СМИ - и медиа сегодня совсем не такие, какими были 30 лет назад. Все эти годы Trend старается опираться на современные тенденции, строит свою работу с их учетом, а также широко использует свои внутренние наработки. В результате в 2024 году агентство было признано международными рейтинговыми агентствами как самое цитируемое СМИ в мире среди медиа стран региона Каспийского моря и Центральной Азии. И на основе осмысления этих достижений мы определили стратегию развития и задачи на этот год", - сказал он.

Алиев подчеркнул, что международный успех агентства стал возможен благодаря условиям, созданным в Азербайджане.

"Благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой наша страна прошла огромный путь развития. Мы видим, как за последние десятилетия преобразились без преувеличения все области экономики и общественной жизни. Разумеется, это касается и сферы медиа. В нашей отрасли сложилась благоприятная атмосфера для развития как самих СМИ, так и профессионального роста журналистов. Благодаря этому вырос и престиж нашей профессии. В результате в СМИ приходит молодежь, которая верит в будущее, в свою профессию и способна на равных конкурировать со своими коллегами на международной арене", - подчеркнул главный редактор.

В планах на 2025 год - увеличение зарубежного охвата новостей агентства, сказал он. "Благодаря выработанным уникальным подходам к продвижению на зарубежные рынки, мы рассчитываем получить больше читателей и подписчиков в стране и за рубежом. Дальнейшее развитие агентства, опирающееся на уже достигнутые результаты, а также профессионализм IT-службы и журналистов, формирует для Trend объективную возможность устойчиво присутствовать в качестве равноправного игрока на медиа рынках Европы. И динамика пробных шагов показывает, что уже к концу 2025 года агентство вполне может стать конкурентоспособным в медиа пространстве ряда европейских стран", - добавил главный редактор.

Одновременно, с этого года Trend, при содействии Исследовательского фонда UNEC, реализует совместный проект с Государственным комитетом по работе с диаспорой. "В рамках этого проекта в различных странах создаются информационные порталы, которые станут Центрами коммуникации между диаспорскими сообществами. Это облегчит им интеграцию в общества стран проживания, а также сделает их более информированными - ведь наши соотечественники, пусть и живут за рубежом, не должны терять связь с азербайджанской информационной повесткой", - добавил Алиев.

Создаваемые проекты также позволят нашим соотечественникам объединяться по профессиям и интересам, добавил главред.

"И что важно - создаваемые ресурсы представляют собой полноценные СМИ этих стран. Это особенно ценно, если учитывать, что несмотря на развитие социальных сетей и других технологий, именно традиционные СМИ продолжают играть важнейшую роль в формировании общественного мнения в Европе и в мире в целом", - добавил Алиев.

"За 2 месяца реализации проекта уже готовы к запуску порядка 10 информационных ресурсов в Европе и других странах. Они созданы на собственном программном обеспечении АМИ Trend, что позволило сэкономить более 500 000 евро", - подчеркнул он.

Главный редактор особо отметил, что в рамках инициативы совместной азербайджано-турецкой медиа платформы, утвержденной Президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, агентствами Trend и DHA реализуется проект DHApress.com, который уже достаточно популярен в Турции. Учитывая повышающийся спрос аудитории было принято решение переформатировать ресурс, добавил он. "Наша IT-команда преобразит DHApress в крупнейший в Турции Портал, который помимо информационной, будет включать в себя и мультимедийную составляющую - современный стоковый ресурс, где можно будет приобрести фото- и видеоматериалы. В отличие от конкурентов, он ориентирован на новостной контент и материалы от СМИ, которые сейчас продаются только в закрытых режимах. Мы надеемся, что данный ресурс позволит азербайджанской мультимедиа продукции получить широкое распространение в этой стране", - сказал Алиев.

"Мы нацелены на внедрение инновационных технологий и современных методов работы с использованием искусственного интеллекта. Мы надеемся, что созданные для СМИ условия, рост профессионализма IT-команды и журналистов агентства позволит нам в ближайшие годы достичь еще больших результатов", - добавил главный редактор.