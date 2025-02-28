В Азербайджане становится больше молодых, высококвалифицированных судей

В Азербайджане с каждым годом увеличивается число молодых, высококвалифицированных судей, которые постоянно совершенствуют свои знания и навыки, соответствующие современным требованиям.

Как сообщает Day.Az, об этом на первом форуме судей Азербайджана заявил председатель Союза судей Азербайджана Рамиз Рзаев.

Он подчеркнул, что для того чтобы суды достойно выполняли свои обязанности и оправдывали ожидания общества, необходимо, чтобы в судах работали независимые, справедливые, ответственные и добросовестные судьи, обладающие высокими моральными качествами, а также обширными правовыми и социальными знаниями.

Отметим, что сегодня в Баку проходит первый форум судей Азербайджана.