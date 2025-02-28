https://news.day.az/society/1733498.html В Баку проходит первый форум судей Азербайджана - ФОТО Сегодня в Баку проходит первый форум судей Азербайджана. Как сообщает Day.Az, на форуме будет представлена информация о работе, реформах в судебно-правовой сфере с участием действующих в Азербайджане судей, состоятся панельные дискуссии по конкретным темам. На мероприятии также будет вручена премия "Судья года" в различных номинациях.
В Баку проходит первый форум судей Азербайджана - ФОТО
Сегодня в Баку проходит первый форум судей Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, на форуме будет представлена информация о работе, реформах в судебно-правовой сфере с участием действующих в Азербайджане судей, состоятся панельные дискуссии по конкретным темам.
На мероприятии также будет вручена премия "Судья года" в различных номинациях.
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