Сегодня в Баку проходит первый форум судей Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, на форуме будет представлена информация о работе, реформах в судебно-правовой сфере с участием действующих в Азербайджане судей, состоятся панельные дискуссии по конкретным темам.

На мероприятии также будет вручена премия "Судья года" в различных номинациях.

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