Раскрыты характеристики и дизайн нового Samsung Galaxy A56

Немецкий портал WinFuture опубликовал качественные рендеры, цены и характеристики готовящегося к выходу смартфона Samsung Galaxy A56, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, новинка получит Super AMOLED-экран диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Основная камера Samsung Galaxy A56 будет представлена датчиком с разрешением 50 Мп, которая будет дополнена двумя модулями на 12 и 5 Мп. Селфи-камера получит сенсор на 12 Мп.

Новинке также приписывают фирменный чипсет Exynos 1580 с графическим процессором AMD, 8 ГБ оперативной памяти, предустановленную оболочку One UI 7.0 на базе Android 15. Причем Samsung намерена выпускать обновления для этого смартфона на протяжении шести лет.

Среди прочих характеристик отмечается наличие аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, защиты от воды и пыли по стандарту IP67, стереодинамиков и NFC.

Презентация Samsung Galaxy A56 и других смартфонов серии ожидается 2 марта. Новинка поступит в продажу по цене от €480.