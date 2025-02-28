В Зале камерной и органной музыки состоялся вечер в память о жертвах Ходжалинского геноцида

В Зале камерной и органной музыки (Кирха) Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся вечер органной музыки, приуроченный к 33-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщает Day.Az.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов Ходжалинского геноцида и Карабахской войны.

На мемориальном вечере под руководством художественного руководителя Тахиры Ягубовой, дирижера Узеира Мамедова и в сопровождении малого состава оркестра Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли выступили солисты - заслуженные артисты Фарида Мамедова (сопрано) и Ильхам Назaров (контратенор), а также Нигяр Мамедова (орган), Aлигейдар Айдын (орган).

В программе прозвучали произведения европейских и азербайджанских классиков - Т.Альбинони, И.С.Баха, Дж.Б.Перголези, Й. Гайдна, Ф. Листа и Г.Гараева.

Доктор философии по искусствоведению, доцент Хатирa Гасанзаде отметила, что прошло 33 года со дня Ходжалинского геноцида, совершенного Арменией в ходе многолетней политики этнической чистки, ненависти и геноцида против азербайджанского народа, и ставшего одной из самых кровавых страниц в истории человечества.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы, совершив преступление геноцида против мирного населения. В результате геноцида, совершенного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, были с особой жестокостью убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, а 5379 жителей города подверглись насильственному изгнанию. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.

Фото - Кямран Багиров

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