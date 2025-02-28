Москва и Анкара обсудили вопросы поставок энергоресурсов в Турцию

Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в ходе встречи 28 февраля обсудили поставки российских энергоресурсов на турецкий рынок, а также увеличение доли расчетов в национальных валютах. Об этом сообщила пресс-служба правительства России в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Основной темой встречи стало сотрудничество в нефтяной, газовой, угольной, электроэнергетической и атомной отраслях. Было отмечено, что взаимодействие в энергетической сфере является стратегическим направлением сотрудничества между Россией и Турцией", - рассказали в российском правительстве.

В числе прочих тем стало дальнейшее инвестиционное взаимодействие двух стран в области ТЭК, а также ход строительства АЭС "Аккую", четыре энергоблока которой планируется сдать в Турции до 2028 года.