Президенты США и Украины повздорили, Зеленский покинул Белый дом

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Володимир Зеленский так и не подписали сделку о совместной разработке украинских полезных ископаемых, передает Day.Az со ссылкой на Fox News.

Подписать документ лидеры должны были по итогу переговоров в Белом доме, но встреча завершилась раньше времени из-за их разногласий по урегулированию российско-украинского конфликта.

Пресс-конференция президентов США и Украины, запланированная по итогу встречи, также отменена.

Изначально визит Володимира Зеленского в Вашингтон планировался с целью подписать соглашение по редкоземельным металлам, согласно на уходящей неделе.

После встречи с президентом США Дональдом Трампом, Президент Украины досрочно покинул Белый дом.