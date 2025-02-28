https://news.day.az/society/1733724.html Пожар в здании общежития в Сумгайыте В городе Сумгаит, в 15-м микрорайоне, произошел пожар в здании общежития. Как передает Day.Az, об этом сообщило МЧС.
Пожар в здании общежития в Сумгайыте
В городе Сумгаит, в 15-м микрорайоне, произошел пожар в здании общежития.
Как передает Day.Az, об этом сообщило МЧС.
По полученной информации, на место проишествия сразу же были привлечены силы Государственной службы противопожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также сотрудники Управления противопожарной охраны города Сумгайыт.
В рамках мер безопасности 12 человек были эвакуированы.
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