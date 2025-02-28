Пожар в здании общежития в Сумгайыте

В городе Сумгаит, в 15-м микрорайоне, произошел пожар в здании общежития.

Как передает Day.Az, об этом сообщило МЧС.

По полученной информации, на место проишествия сразу же были привлечены силы Государственной службы противопожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также сотрудники Управления противопожарной охраны города Сумгайыт.

В рамках мер безопасности 12 человек были эвакуированы.