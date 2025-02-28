Трамп выступил с заявлением после встречи с Зеленским
Американский лидер Дональд Трамп поделился публикацией в соцсети Truth Social после встречи с президентом Украины Володимиром Зеленским.
Как передает Day.Az, Трамп отметил, что сегодня у него с Зеленским состоялась очень содержательная встреча в Белом доме.
"Мы узнали много такого, чего никогда нельзя было бы понять без разговора под таким огнем и давлением. невероятно, что выходит наружу благодаря эмоциям, и я определил для себя, что президент Зеленский не готов к миру, если Америка будет привлечена, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах", - сказал американский президент.
В то же время он подчеркнул, что ему не нужно преимущество, зато он хочет мира.
Он может вернуться, когда будет готов к миру", - добавил Трамп.
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