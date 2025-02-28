Трамп выступил с заявлением после встречи с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп поделился публикацией в соцсети Truth Social после встречи с президентом Украины Володимиром Зеленским.

Как передает Day.Az, Трамп отметил, что сегодня у него с Зеленским состоялась очень содержательная встреча в Белом доме.

"Мы узнали много такого, чего никогда нельзя было бы понять без разговора под таким огнем и давлением. невероятно, что выходит наружу благодаря эмоциям, и я определил для себя, что президент Зеленский не готов к миру, если Америка будет привлечена, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах", - сказал американский президент.

В то же время он подчеркнул, что ему не нужно преимущество, зато он хочет мира.