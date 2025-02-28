Автор: Эльчин Алыоглу,

Директор Baku Network, специально для Day.Az

Армянское министерство внешних сношений разродилось заявлением, где Азербайджан обвиняется в "незаконном удержании армянских военнопленных и заложников, проведении инсценированных судебных процессов с нарушениями и пытками". В заявлении выражается "обеспокоенность состоянием арестованных, включая объявившего голодовку Рубена Варданяна", и упоминаются "критические оценки со стороны ООН и Human Rights Watch".

Ереван утверждает, что "Баку использует эти процессы для политического давления и манипуляции обществом", а также обвиняет азербайджанские СМИ в "пропаганде этнической ненависти". Армения заявляет, что "будет продолжать поднимать этот вопрос на международных площадках, добиваясь решений и прогресса".

То есть, очередное заявление Министерства иностранных дел Армении - это не просто набор лживых тезисов и жалоб на "несправедливый мир". Это очередная отчаянная попытка оправдать десятилетия оккупации, этнических чисток, военных преступлений и геноцида, совершенных этой страной в отношении азербайджанского народа. И если кто-то в Ереване надеется, что этот беззубый набор штампов снова сработает на международной арене, они глубоко заблуждаются. Ложь, даже повторенная тысячу раз, не становится правдой.

Армения пытается изобразить себя страной, подвергшейся "несправедливому давлению" и "агрессии". Однако реальность такова: именно Армения на протяжении 30 лет держала под оккупацией 20% суверенной территории Азербайджана, уничтожая города, превращая Карабах в серую зону бандитизма, наркоторговли и незаконной эксплуатации природных ресурсов. Именно армянская армия в 1992 году совершила геноцид в Ходжалы, вырезав более 600 мирных жителей, включая женщин, детей и стариков.

К сведению совершенно неуважаемого премьер-министра Армении Никола Пашиняна, и еще более неуважаемого главы МИД Армении Арарата Мирзояна - жертвы не оккупируют чужие земли. Жертвы не минируют территории, создавая тысячи ловушек для мирных жителей. Жертвы не держат в тюрьмах более 4000 пропавших без вести азербайджанцев, зверски убитых и тайно захороненных в братских могилах. Армения не жертва, а преступник, пытающийся сбежать от ответственности.

Официальный Ереван с маниакальной настойчивостью твердит о "насильственном изгнании" армян из Карабаха. Давайте говорить фактами. После антиконституционной "самопровозглашенной республики" армянское население Карабаха массово покинуло регион, следуя призывам своих же сепаратистских лидеров. Ни один азербайджанский солдат не выгонял людей из их домов. Ни одна семья не подверглась насильственной депортации.

Но если говорить об истинных этнических чистках, то пусть Армения вспомнит, как в 1988-1991 годах в Ереване и других городах этой страны были изгнаны и убиты десятки тысяч азербайджанцев. Пусть расскажет миру, почему сегодня в Армении НЕТ НИ ОДНОГО азербайджанца. Это и есть этнические чистки в их классическом понимании.

Если Армения действительно стремится к миру, почему она отказывается подписывать мирный договор с Азербайджаном? Почему продолжает вооружать реваншистов? Почему проводит военные учения с Францией, параллельно обвиняя Азербайджан в "милитаризации"? Почему ее дипломатия сводится к попыткам запугивания, угрозам и демагогии?

Азербайджан давно протянул руку мира. Президент Ильхам Алиев четко заявил: мир - это будущее, к которому должны стремиться все страны региона. Но вместо конструктивного диалога Ереван выбирает жалобы, лоббирование в западных структурах и попытки вбить клин между соседними государствами. Это не политика мира. Это политика обреченности.

Но нет, Пашиняновская камарилья все еще не понимает сути вещей.

МИД Армении заявляет, что "военнопленные, заложники и другие удерживаемые лица армянского происхождения" якобы незаконно содержатся в Азербайджане. Однако в действительности речь идет о лицах, которые принимали участие в террористической и диверсионной деятельности, а также в преступлениях против гражданского населения Азербайджана.

Международное право четко определяет, кто считается военнопленным. Согласно Женевской конвенции о военнопленных (III Женевская конвенция, ст. 4), этот статус предоставляется исключительно тем, кто был захвачен в ходе вооруженного конфликта между государствами. Армянские военные и боевики, задержанные в Азербайджане после окончания Второй Карабахской войны (ноябрь 2020 г.), не подпадают под этот статус, поскольку они либо нелегально проникли на территорию Азербайджана после подписания Трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года, либо совершали вооруженные преступления против гражданских лиц.

Армения сама признала, что эти люди не являются военнопленными. Еще в 2021 году бывший премьер-министр Армении Никол Пашинян публично заявил, что эти лица были задержаны после окончания войны, что автоматически исключает их из категории военнопленных.

Может Еревану напомнить, что в декабре 2020 года группа армянских диверсантов была задержана в Ходжавенде. Эти лица занимались минированием дорог, нападениями на азербайджанских военнослужащих и мирных жителей. Международное право не защищает террористов и диверсантов - их судят в соответствии с национальным уголовным законодательством. А армянский олигарх Рубен Варданян, который незаконно прибыл в Карабах и финансировал сепаратистские структуры, не является ни военнопленным, ни заложником. Он - организатор преступлений и один из главных ответственных за коррупционные схемы и военные преступления в Карабахе.

Далее еще "интереснее". Ведомство Арарата Мирзояна ссылается на якобы имевшие место случаи "пыток" и "жестокого обращения". Однако нет никаких объективных доказательств этих утверждений.

Согласно международному праву, в частности Конвенции ООН против пыток (1984 г.), любые обвинения в пытках должны сопровождаться доказательствами, а не голословными заявлениями. Армения не представила ни одного реального факта, подтверждающего подобные обвинения. Азербайджан, напротив, обеспечивает открытый судебный процесс с участием адвокатов, международных наблюдателей и СМИ. Это полностью соответствует стандартам Европейской конвенции по правам человека. В то время как Азербайджан действует в рамках международного права, сама Армения десятилетиями систематически пытала азербайджанских военнопленных и заложников. Факты пыток, убийств и издевательств в отношении азербайджанцев документированы в отчетах Human Rights Watch, Amnesty International, ООН и других организаций.

Конкретные примеры? Извольте.

В 1993 году азербайджанский военнопленный Ильхам Гулиев был заживо сожжен армянскими боевиками. А в 2017 году азербайджанский солдат Эльвин Ибрагимов был зверски замучен в армянском плену.

Армения не имеет никакого морального права говорить о "правах человека", когда сама десятилетиями нарушала все возможные нормы международного права.

Заявление МИД Армении о якобы "незаконном удержании" и "судебной инсценировке" в отношении задержанных в Азербайджане армянских сепаратистов и военных преступников носит исключительно превентивный характер. Цель подобных заявлений - дискредитировать будущие судебные процессы, поставить под сомнение их легитимность и создать у международного сообщества ложное представление о происходящем.

Это не просто попытка оправдать преступников, а осознанная стратегия Армении по уходу от международной ответственности за 30-летнюю оккупацию азербайджанских территорий, этнические чистки и военные преступления.

Ибо армянские сепаратисты и военные преступники несут индивидуальную ответственность согласно международному праву.

Вопреки заявлениям МИД Армении, задержанные лица не являются военнопленными или заложниками, а подлежат судебному разбирательству за совершенные ими преступления. Их дела рассматриваются в соответствии с нормами международного и национального уголовного права. Согласно Римскому статуту Международного уголовного суда (статьи 7 и 8), преступления против человечности, этнические чистки и военные преступления подлежат судебному преследованию, а виновные несут индивидуальную ответственность, независимо от их гражданства. Прецеденты международных трибуналов (Трибунал по бывшей Югославии, Трибунал по Руанде) подтверждают, что лица, участвовавшие в геноциде, этнических чистках и массовых преступлениях, не могут быть освобождены от наказания под предлогом их этнической принадлежности или политического статуса.

Примеры из международной практики? Напомним, что Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) приговорил лидеров сербских сепаратистов в Боснии и Хорватии за аналогичные преступления, что совершали армянские боевики в Карабахе: массовые убийства, насильственное переселение мирного населения, пытки и разрушение культурных памятников. Или процессы в Руанде: организаторы этнических чисток были осуждены за геноцид, преступления против человечности и массовые убийства.

Армянские сепаратисты в Карабахе действовали по тем же схемам, что и сербские или хуту-радикалы в Руанде, и поэтому их преступления подпадают под международную юрисдикцию, а любые попытки их оправдать - юридически ничтожны.

Армянская оккупация Карабаха сопровождалась массовыми преступлениями против мирного населения Азербайджана, что полностью соответствует определению этнических чисток в международном праве. Эти преступления полностью подпадают под определение геноцида согласно Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида (1948 г.), а их организаторы должны быть привлечены к ответственности.

В отличие от индивидуальной ответственности, Армения как государство несет юридическую ответственность за содействие, финансирование и организацию преступлений против человечности. Согласно ст. 16 Проекта статей о международной ответственности государств (Комиссия международного права ООН, 2001 г.), если государство оказывает существенную помощь или содействие в совершении преступлений против человечности, оно подлежит международной ответственности.

Есть достаточно фактов, доказывающих государственное участие Армении в преступлениях в Карабахе. Например, военное финансирование и материальная поддержка сепаратистов: ежегодно из бюджета Армении выделялось более $300 млн на содержание марионеточного режима. Или писутствие официальных представителей Армении в оккупированных районах: президенты Армении Кочарян, Саргсян, Пашинян лично посещали Карабах и координировали деятельность незаконного режима. Или же выдача армянских паспортов террористам и сепаратистам: тысячи боевиков из Ливана, Сирии, России были натурализованы и использовались в Карабахе против азербайджанцев.

Таким образом, Армения не просто поддерживала сепаратистов - она была главным организатором их деятельности. И поэтому подлежит ответственности в рамках международного права.

Армянская дипломатия действует в превентивном режиме - заранее дискредитируя будущие судебные решения, она пытается создать видимость политического преследования. Истинная причина - страх перед разоблачением. Будущие судебные процессы в Азербайджане раскроют не только преступления отдельных сепаратистов, но и причастность официального Еревана к финансированию и координации этих преступлений. Ереван понимает, что судебные процессы могут стать основой для дальнейших международных исков против нее в Гааге и Европейском суде по правам человека.

Поэтому заявления МИД Армении - это не более чем отчаянная попытка уйти от ответственности, избежать международных последствий и заранее оправдать преступников.

И наконец - МИД Армении заявляет, что в азербайджанских СМИ идет "разжигание этнической ненависти". Однако именно Армения на протяжении десятилетий проводила официальную государственную политику ксенофобии. В Армении не осталось ни одного азербайджанца - всех изгнали в результате этнических чисток. В учебниках армянских школ, в выступлениях официальных лиц азербайджанцы регулярно изображаются как "враги", а карты Армении включают в себя оккупированные территории Азербайджана. В отличие от Армении, где вся азербайджанская культура стерта, в Азербайджане сохранены армянские церкви, памятники и культура. Следовательно, именно Армения является стороной, проводящей политику этнической ненависти.

... Заявление МИД Армении - это жалкая попытка манипуляции, направленная на дискредитацию Азербайджана перед международным сообществом. Оно не содержит ни одного доказанного факта, зато в избытке наполнено ложью, двойными стандартами и лицемерием.

Азербайджан продолжит привлекать к ответственности всех лиц, ответственных за военные преступления и терроризм, в полном соответствии с международным правом.

Да будет так.