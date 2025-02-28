В Тбилисском аэропорту объявлена эвакуация

В Тбилисском международном аэропорту объявлена эвакуация.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, причиной эвакуации стало сообщение о возможном размещении бомбы в аэропорту.

Сообщается, что рейсы из аэропорта временно задержаны.

Пассажиров попросили покинуть зал ожидания.

Служба государственной безопасности Грузии заявила, что эвакуация связана с соблюдением протоколов безопасности.

Министерство внутренних дел и Служба государственной безопасности страны пока не дали дополнительных комментариев насчет инцидента.