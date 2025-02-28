https://news.day.az/world/1733721.html В Тбилисском аэропорту объявлена эвакуация В Тбилисском международном аэропорту объявлена эвакуация. Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, причиной эвакуации стало сообщение о возможном размещении бомбы в аэропорту. Сообщается, что рейсы из аэропорта временно задержаны. Пассажиров попросили покинуть зал ожидания.
В Тбилисском аэропорту объявлена эвакуация
В Тбилисском международном аэропорту объявлена эвакуация.
Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, причиной эвакуации стало сообщение о возможном размещении бомбы в аэропорту.
Сообщается, что рейсы из аэропорта временно задержаны.
Пассажиров попросили покинуть зал ожидания.
Служба государственной безопасности Грузии заявила, что эвакуация связана с соблюдением протоколов безопасности.
Министерство внутренних дел и Служба государственной безопасности страны пока не дали дополнительных комментариев насчет инцидента.
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