Cтрого соблюдайте эти правила!

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с резким изменением погодных условий.

Как сообщает Day.Az, в обращении говорится:

"В холодную погоду обычно наблюдается значительное увеличение использования газовых и электрических отопительных приборов. В это время перегрузка электрической сети, особенно в квартирах или частных жилых домах, а также использование неисправных, нестандартных или изготовленных кустарным способом газовых и электрических отопительных приборов может привести к пожару. Учитывая сказанное, МЧС, обращаясь к населению, рекомендует строго соблюдать правила пожарной безопасности".

МЧС также рекомендует не находиться вблизи построек с легкой конструкцией, зданий и рекламных щитов в связи с ожидаемым сильным ветром в Баку и на Абшеронском полуострове.