В Баку проходит конференция на тему "Продвижение участия женщин"

В Баку в рамках Года Конституции и Суверенитета проходит конференция на тему "Продвижение участия женщин".

Как сообщает Day.Az, мероприятие было организовано Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана.

В мероприятии принимают участие представители правительства и государства, депутаты, члены гражданского общества, общественно-политические деятели.

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