https://news.day.az/society/1733279.html

В Баку проходит конференция на тему "Продвижение участия женщин"

В Баку в рамках Года Конституции и Суверенитета проходит конференция на тему "Продвижение участия женщин". Как сообщает Day.Az, мероприятие было организовано Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана.