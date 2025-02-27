https://news.day.az/society/1733279.html В Баку проходит конференция на тему "Продвижение участия женщин" В Баку в рамках Года Конституции и Суверенитета проходит конференция на тему "Продвижение участия женщин". Как сообщает Day.Az, мероприятие было организовано Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана.
В Баку проходит конференция на тему "Продвижение участия женщин"
В Баку в рамках Года Конституции и Суверенитета проходит конференция на тему "Продвижение участия женщин".
Как сообщает Day.Az, мероприятие было организовано Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана.
В мероприятии принимают участие представители правительства и государства, депутаты, члены гражданского общества, общественно-политические деятели.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре