Расследуется причина взрыва в одном из маркетов в Баку

Сегодня утром на первом этаже частного жилого дома в поселке Бина произошел взрыв в филиале "Бина 3", арендованном сетью магазинов "OBA".

Как передает Day.Az, об этом в четверг сообщили Trend в сети магазинов.

Сообщается, что в результате инцидента две сотрудницы и проходящая рядом гражданка были госпитализированы с травмами, их состояние оценивается как удовлетворительное.

"В настоящее время рядом с пострадавшими находятся руководители соответствующих структур сети магазинов, предпринимаются все важные шаги для восстановления их здоровья", - отмечается в сообщении.

Было отмечено, что ни в одном магазине сети "OBA" не используется оборудование, относящееся к природному газовому хозяйству.

"Более точная информация о том, по какой причине произошел взрыв, станет известна после официального заключения соответствующих государственных органов. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркивается в сообщении сети магазинов "OBA".

Напомним, что сегодня около 06:45 утра в филиале "Бина 3" сети магазинов "OBA" прогремел взрыв.