https://news.day.az/society/1733213.html Взрыв в известном супермаркете в Баку, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО Сегодня утром около 06:45 произошел взрыв в филиале "Бина 3" сети супермаркетов "ОBA". Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила сеть супермаркетов. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. В результате происшествия два сотрудника магазина "ОBA" получили травмы.
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Взрыв в известном супермаркете в Баку, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
10:04
Информация о пожаре в поселке Бина Хазарского района поступила на горячую линию МЧС "112".
Об этом Day.Az сообщили в МЧС.
Было отмечено, что к месту происшествия были привлечены живая сила и техника МЧС. Пожар полностью потушен, его распространение предотвращено.
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09:16
Сегодня утром около 06:45 произошел взрыв в филиале "Бина 3" сети супермаркетов "ОBA".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила сеть супермаркетов.
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.
В результате происшествия два сотрудника магазина "ОBA" получили травмы.
В настоящее время проводится расследование обстоятельств инцидента.
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