10:04

Информация о пожаре в поселке Бина Хазарского района поступила на горячую линию МЧС "112".

Об этом Day.Az сообщили в МЧС.

Было отмечено, что к месту происшествия были привлечены живая сила и техника МЧС. Пожар полностью потушен, его распространение предотвращено.

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09:16

Сегодня утром около 06:45 произошел взрыв в филиале "Бина 3" сети супермаркетов "ОBA".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила сеть супермаркетов.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

В результате происшествия два сотрудника магазина "ОBA" получили травмы.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств инцидента.