В Бахрейне состоялась презентация международного арт-проекта МАМА «Мать природа», посвященного защите окружающей среды

В знаменитом Центре искусств Бахрейна состоялась презентация международной арт-выставки МАМА "Мать-природа". В мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, презентацией в Бахрейне выставка МАМА "Мать-природа", успешно дебютировавшая в Центре Гейдара Алиева в Баку в ходе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-29), начинает свой путь по распространению жизненно важного месседжа об изменении климата по всему миру.

Выставка, организованная совместно Центром Гейдара Алиева, Общественным объединением IDEA, Фондом искусства RAK Бахрейна и Управлением по делам культуры и древностей Бахрейна, является призывом посредством искусства к важности защиты окружающей среды.

Подчеркнув значение проведения выставки в Бахрейне, учредитель Фонда искусства RAK, художник Рашид Аль Халифа сказал, что презентация выставки MAMA "Мать-природа" укрепляет неустанные усилия по поощрению культурного обмена. "Организуя международную выставку MAMA, мы обогащаем тем самым местную творческую среду и способствуем глобальному диалогу в такой важной области как защита окружающей среды", - сказал Рашид Аль Халифа.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева рассказала о проблемах, возникающих на нашей планете в результате изменения климата, и довела до внимания креативный подход к решению существующих проблем посредством арт-проекта МАМА "Мать-природа". Лейла Алиева заявила, что призыв к устойчивому развитию как никогда актуален в эпоху глобального потепления. Она подчеркнула важность объединения усилий по защите нашей планеты ради будущих поколений.

На выставке, наряду с работами Рашида Аль Халифы и Лейлы Алиевой, представлено более 100 различных произведений искусства, созданных 55 художниками из 29 стран.

Международная арт-выставка MAMA "Мать-природа" продлится до 25 марта в Центре искусств Бахрейна. Посетители смогут посмотреть картины, скульптуры, инсталляции и мультимедийные произведения, отражающие разные и важные истории об экологических проблемах, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время.