Сколько переселенцев в Ходжалы обеспечены работой?

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения продолжает программы активной занятости на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью министерства, в рамках этого уже более 200 человек, переселенных в город Ходжалы и село Баллыджа Ходжалинского района, были обеспечены работой. В частности, 40 жителей Ходжалы в рамках программы самозанятости создали малые хозяйства.

В настоящее время ведутся работы по поддержке занятости еще 80 жителей. Оцениваются их возможности и определяется, в какие программы занятости они будут привлечены.