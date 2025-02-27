https://news.day.az/economy/1733301.html Сколько переселенцев в Ходжалы обеспечены работой? Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения продолжает программы активной занятости на освобожденных от оккупации территориях.
Сколько переселенцев в Ходжалы обеспечены работой?
Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения продолжает программы активной занятости на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью министерства, в рамках этого уже более 200 человек, переселенных в город Ходжалы и село Баллыджа Ходжалинского района, были обеспечены работой. В частности, 40 жителей Ходжалы в рамках программы самозанятости создали малые хозяйства.
В настоящее время ведутся работы по поддержке занятости еще 80 жителей. Оцениваются их возможности и определяется, в какие программы занятости они будут привлечены.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре