Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с министром нефти и окружающей среды Бахрейна

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в рамках визита в Королевство Бахрейн встретилась с министром нефти и окружающей среды Бахрейна Мохаммедом бин Мубараком Бин Дайна.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества и реализации совместных проектов в области экологии и охраны окружающей среды.

Особо было подчеркнуто, что Азербайджан в ноябре 2024 года успешно провел такое престижное международное мероприятие, как 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29.

Бахрейнский министр, напомнив о своем визите в Азербайджан в рамках COP29, отметил, что его страна всегда готова вносить вклад в защиту окружающей среды, развитие экологической и климатической ситуации.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева отметила важность совместных инициатив, направленных на защиту окружающей среды в современную эпоху, для будущего планеты и людей.

В ходе переговоров также был проведен обмен мнениями о мерах в области эффективного, экономичного использования водных ресурсов и предотвращения потерь воды, а также по очистке сточных вод и направлению их на ирригацию.