Более 90% контрактов USAID будут отменены

Администрация президента США намерена отменить более 90% контрактов Агентства по международному развитию (USAID) и Госдепартамента, связанных с иностранной помощью.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Associated Press (AP).

Свои намерения насчет USAID власти США детализировали в меморандуме и судебных документах, пишут журналисты. Там изложены результаты обзора всех финансовых средств, выделенных агентству. Отмечается, что Штаты планируют прекратить иностранную помощь по линии USAID на сумму около $60 миллиардов.

Также подчеркивается, что данное решение было принято после постановления американского суда, которое предписывало временно снять запрет на финансирование иностранной помощи до завершения 26 февраля.

В начале февраля администрация президента США опубликовала список "нелепых трат" Агентства по международному развитию США. Из документа следует, что USAID выделило порядка $1,5 млн на "продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии", а также $47 тыс. на "трансгендерную оперу" в Колумбии. Еще $2 млн были выделены на "ЛГБТ-активизм" ("Международное общественное движение ЛГБТ" (признано в России экстремистским и запрещено) признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Гватемале.