Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с азербайджанской общиной Дюссельдорфа и окрестных городов Германии.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете, встреча началась с исполнения государственного гимна Азербайджана и почтения с глубоким уважением светлой памяти сынов Родины, отдавших жизнь за территориальную целостность и суверенитет нашей страны.

Председатель правления Альянса азербайджанцев Германии Нуран Абдуллаев проинформировал участников мероприятия о работе организации, отметил, что нашим соотечественникам, проживающим в этой стране, принадлежат исключительные заслуги в плодотворной деятельности альянса.

Председатель комитета поблагодарил соотечественников за вклад в работу диаспоры. Oн рассказал о долгосрочных проектах, осуществляемых комитетом и диаспорой, домах Азербайджана, координационных советах, воскресных школах за рубежом, успешно протекающем процессе становления общины между нашими соотечественниками и других важных направлениях диаспорской деятельности.

Подчеркнуто, что диаспорская политика, основа которой была заложена общенациональным лидером, получив сегодня развитие под руководством Президента Ильхама Алиева, достигла нового уровня, стала глубже по содержанию, что проживающий за рубежом каждый азербайджанец находится в центре внимания нашего государства.

Говорилось о том, что трудно переоценить заслуги Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в популяризации нашей культуры в мире, что наши соотечественники за рубежом высоко ценят эти заслуги.

Член правления Альянса азербайджанцев Германии руководитель, Германо-азербайджанского музыкального объединения "Mугам", пианистка Сабина Мамедова довела до внимания работу, направленную на достижение единства наших соотечественников, проживающих в различных странах мира, выразила Азербайджанскому государству признательность за внимание и заботу о диаспоре.

Затем был показан и встречен аплодисментами видеоролик, повествующий о победе, одержанной нашей страной в Карабахе.

На встрече были даны ответы на вопросы наших соотечественников, прозвучали предложения, связанные с современным концептуальным подходом к развитию деятельности общины, широко обсуждались перспективы.

Мероприятие продолжилось художественной частью. Исполнение скрипачей Фархада Гараюсифли и Анне-Гелоисе Геверс, композитора, певца и мультиинструменталиста Сейрана Исмаилханова, живущего в Германии, оперной певицы, меццо-сопрано Чинары Шириновой, живущей в Италии, пианистки Сабины Мамедовой, лауреата Телевизионного конкурса мугама Вюсали Джабир и другая замечательная музыка были встречены аплодисментами.

Отметим, что во встрече общины приняли участие свыше 200 наших соотечественников из более, чем 25 городов Германии.

В последние годы Государственный комитет по работе с диаспорой систематически организует встречи с азербайджанцами, проживающими в различных странах, выслушиваются предложения и проблемы наших соотечественников, анализируется работа, проводимая в области создания единой диаспорской сети.