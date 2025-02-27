США и Россия обсуждают совместную добычу ресурсов в Арктике

США и Россия ведут предварительные переговоры о совместных проектах в Арктике, включая разработку природных ресурсов и развитие транспортных коридоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом обсуждений.

Стороны рассматривают возможность совместной эксплуатации месторождений нефти, газа и редкоземельных металлов, а также использование Северного морского пути для сокращения логистических цепочек между континентами. Для Вашингтона взаимодействие с Москвой в энергетической сфере названо "ключевым приоритетом".

Переговоры, носящие конфиденциальный характер, находятся на ранней стадии. Их активизация совпала с попытками администрации Дональда Трампа добиться прогресса в урегулировании конфликта на Украине. По данным Bloomberg, стороны демонстрируют готовность к экономическому диалогу, несмотря на геополитические разногласия.

Один из источников агентства отметил, что США рассматривают арктическое партнерство как инструмент ослабления связей России и Китая в регионе. Однако, как подчеркивается в материале, достичь этой цели будет сложно: за последние годы Москва и Пекин значительно углубили сотрудничество в рамках проектов "Ледяного Шелкового пути", включая китайские инвестиции в инфраструктуру российской Арктики.