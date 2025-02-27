В трех районах Баку не будут газа

Сегодня с 10:00 с целью устранения утечек, выявленных на газопроводах в пос. Бадамдар Сабаильского района, пос. Зых Сураханского района и пос. Локбатан Гарадагского района подача газа будет приостановлена.

Как сообщили Day.Az в "Азеригаз", подача газа будет прекращена на улицах Али Назарова, Ибрагима Халилова, Тофига Мамедова, Сеймура Мамедова, Нуреддина Пашаева, Нефтчиляр, частях Бадамдарского шоссе и 3-го жилого массива Сабаильского района, жилых массивах 1, 2, 3, 6 и улицах Б. Нифталиева, И. Набиева Гарадагского района, а также в части пос. Зых Сураханского района.