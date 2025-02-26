Стоимость биткоина опустилась ниже 85 000 долларов

Стоимость биткоина во время торгов опустилась ниже 85 000 долларов впервые с 11 ноября 2024 года.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 22:36 по Баку биткоин снижался на 2.6% и находился на уровне 84 909 долларов (- 3.75%).

К 22:50 по бакинскому времени криптовалюта ускорила снижение и находилась на отметке 84 380 долларов (-3.23%).

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы. Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Эмиссия этой криптовалюты естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткоинов уже "добыта".