https://news.day.az/officialchronicle/1733238.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Реджепу Тайипу Эрдогану Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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