США отменяют исключения из санкций против Венесуэлы по нефти

Вашингтонская администрация решила отменить с 1 марта исключения из своего санкционного режима в отношении Венесуэлы, касающиеся работы американских нефтяных фирм в республике.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы отменяем уступки, которые криводушный [46-й президент США] Джо Байден предоставил [президенту Венесуэлы] Николасу Мадуро <...> в соответствии с договоренностями от 26 ноября 2022 года о транзакциях с нефтью, которые также касались условий проведения выборов в Венесуэле, режим Мадуро их не выполнил", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

"Кроме того, режим не возвращает в Венесуэлу так быстро, как он согласился, жестоких преступников, которых они отправили в нашу страну, - добавил Трамп, говоря о мигрантах из Венесуэлы в США. - Поэтому я приказываю отменить неэффективное и невыполненное "соглашение об уступках" Байдена с 1 марта, когда оно могло быть продлено". Республиканец 21 февраля выступил против взаимодействия американских нефтяных компаний с Венесуэлой. До этого он неоднократно подчеркивал, что США не следует закупать нефть в республике.

Власти США в конце ноября 2022 года заявили, что разрешают американской компании Chevron добывать нефть в Венесуэле, несмотря на санкции в отношении Каракаса, и поставлять ее в штаты. Позднее соответствующая лицензия была продлена. В начале ноября 2024 года США продлили до 9 мая 2025 года генеральные лицензии четырех нефтесервисных корпораций на проведение операций, необходимых для сворачивания их деятельности в Венесуэле, а также для обеспечения безопасности персонала и активов. Санкции, введенные Вашингтоном в отношении нефтяного сектора республики, запрещают американским компаниям вести бизнес с какими-либо органами власти или предприятиями, контролируемыми правительством Мадуро.