В Сиднее преподают азербайджанские национальные танцы

В городе Сидней начал функционировать при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой кружок по азербайджанским национальным танцам под названием "Land of Fire" (Страна Огней).

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Было отмечено, что занятия в нем ведет заслуженная артистка, хореограф Севиндж Гусейнли.

Здесь будут преподавать азербайджанские национальные танцы местным и иностранным гражданам. В дальнейшем планируется создание профессиональной танцевальной группы.