https://news.day.az/culture/1733189.html В Сиднее преподают азербайджанские национальные танцы В городе Сидней начал функционировать при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой кружок по азербайджанским национальным танцам под названием "Land of Fire" (Страна Огней). Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.
В Сиднее преподают азербайджанские национальные танцы
В городе Сидней начал функционировать при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой кружок по азербайджанским национальным танцам под названием "Land of Fire" (Страна Огней).
Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.
Было отмечено, что занятия в нем ведет заслуженная артистка, хореограф Севиндж Гусейнли.
Здесь будут преподавать азербайджанские национальные танцы местным и иностранным гражданам. В дальнейшем планируется создание профессиональной танцевальной группы.
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