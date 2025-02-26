Европейцы заговорили о ядерном щите

Европейские страны начали дискуссию о формировании общего ядерного щита на фоне опасений, что США могут сократить военное присутствие на континенте. Об этом сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на источники в политических кругах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Судьба американского ядерного оружия, размещенного в Германии, остается неопределённой в среднесрочной перспективе. Это заставляет вновь задаться вопросом, который Франция - единственная ядерная держава ЕС - поднимала годами: нужен ли Европе собственный ядерный щит?" - отмечается в материале.