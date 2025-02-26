Постпредство Азербайджана направило письмо генсеку ООН в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

Постоянное представительство Азербайджанской Республики при ООН направило письмо генеральному секретарю ООН в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Day.Az, в письме говорится, что 33 года назад в результате агрессии Армении против Азербайджана был совершен геноцид, в ходе которого за одну ночь был оккупирован город Ходжалы и убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков.

Было отмечено, что в тот день еще одна тысяча жителей Ходжалы получила ранения, 1275 человек были взяты в заложники, 150 человек пропали без вести. В письме подчеркивается, что ряд международных организаций, национальные парламенты, известные международные юристы, иностранные журналисты, правозащитники и международные неправительственные организации осудили Ходжалинскую резню как акт геноцида и преступление против человечности.

"Общая оценка причин и последствий агрессии и имеющиеся данные ясно показывают, что преступления, совершенные в Ходжалы, не являются единичными или случайными, а представляют собой составную часть политики жестокости, проводимой в широком и систематическом порядке на почве этнической и религиозной ненависти и нетерпимости. Кроме того, для достижения военных целей агрессор применял запрещенные методы и средства ведения войны, такие как незаконные нападения на мирное население Азербайджана, захват и удержание заложников, жестокое обращение с военнопленными и задержанными гражданскими лицами и их казни без суда и следствия, этнические чистки, широкомасштабное разрушение азербайджанских населенных пунктов, пытки мирного населения, уничтожение культурного и религиозного наследия", - говорится в письме.

Также было упомянуто о проведенных Азербайджаном в 2020 году и сентябре 2023 года контрнаступательной операции и локальных антитеррористических мероприятиях, в результате которых была прекращена незаконная оккупация азербайджанских территорий и обеспечено восстановление суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Было отмечено, что после завершения конфликта в ноябре 2020 года на этих территориях, в том числе в Ходжалы, было обнаружено 18 массовых захоронений с останками более 600 человек.

"Что касается правового аспекта, то обязанность государств наказывать виновных в совершении самых тяжких преступлений неоднократно подтверждалась в соответствующих международных документах, в том числе Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности. В полном соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами Азербайджан предпринял решительные шаги для расследования и осуждения серьезных нарушений международного гуманитарного права и прав человека. Однако большинство преступников, найдя безопасное убежище в Армении и других странах, продолжают оставаться безнаказанными. Отрицание совершённых ими преступлений, а также попытки воспрепятствовать Азербайджану различными политическими методами, через средства массовой информации, парламенты и международные организации посредством клеветнических кампаний представляют собой явное неуважение к международному праву и верховенству закона, создавая угрозу обеспечению устойчивого мира в регионе. Привлечение к ответственности за серьезные правонарушения важно и должно быть неизбежным. Азербайджанский народ никогда не забудет зверств, совершенных против него, и страна продолжит свои усилия по обеспечению справедливости, а также по установлению, поддержанию и укреплению мира и стабильности в регионе", - говорится в письме.