Поддельный алкоголь в Турции унес жизни более сотни человек

Министерство внутренних дел Турции опубликовало данные о трагических последствиях, связанных с употреблением некачественного алкоголя в стране.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, согласно предоставленному отчёту, с начала 2025 года от употребления контрафактных спиртных напитков скончались 152 человека.

В рамках борьбы с производством и распространением поддельного алкоголя правоохранительные органы провели 750 операций по всей стране.

В результате этих действий были задержаны 983 человека, из которых 50 были заключены под стражу.