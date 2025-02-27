https://news.day.az/world/1733197.html Поддельный алкоголь в Турции унес жизни более сотни человек Министерство внутренних дел Турции опубликовало данные о трагических последствиях, связанных с употреблением некачественного алкоголя в стране. Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, согласно предоставленному отчёту, с начала 2025 года от употребления контрафактных спиртных напитков скончались 152 человека.
Поддельный алкоголь в Турции унес жизни более сотни человек
Министерство внутренних дел Турции опубликовало данные о трагических последствиях, связанных с употреблением некачественного алкоголя в стране.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, согласно предоставленному отчёту, с начала 2025 года от употребления контрафактных спиртных напитков скончались 152 человека.
В рамках борьбы с производством и распространением поддельного алкоголя правоохранительные органы провели 750 операций по всей стране.
В результате этих действий были задержаны 983 человека, из которых 50 были заключены под стражу.
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