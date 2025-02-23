https://news.day.az/society/1732216.html В Баку арендатор украл из квартиры крупную сумму В Насиминском районе Баку из одного из домов было похищено 4000 манатов. Как сообщает Day.Az, полиция оперативно задержала подозреваемого - 33-летнего О. Ахмедова, ранее судимого, который проживал в этом доме в качестве арендатора.
В Баку арендатор украл из квартиры крупную сумму
В Насиминском районе Баку из одного из домов было похищено 4000 манатов.
Как сообщает Day.Az, полиция оперативно задержала подозреваемого - 33-летнего О. Ахмедова, ранее судимого, который проживал в этом доме в качестве арендатора.
Кроме того, были задержаны трое подозреваемых в краже 3981 маната из винного магазина, расположенного в том же районе. Ими оказались И. Бакеров, Н. Юсифов и Р. Амирсланова.
Ведётся расследование.
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