В Баку арендатор украл из квартиры крупную сумму

В Насиминском районе Баку из одного из домов было похищено 4000 манатов.

Как сообщает Day.Az, полиция оперативно задержала подозреваемого - 33-летнего О. Ахмедова, ранее судимого, который проживал в этом доме в качестве арендатора.

Кроме того, были задержаны трое подозреваемых в краже 3981 маната из винного магазина, расположенного в том же районе. Ими оказались И. Бакеров, Н. Юсифов и Р. Амирсланова.

Ведётся расследование.