Состоялись 15-е штабные переговоры между ВВС Азербайджана и Турции

В соответствии с "Программой двустороннего военного сотрудничества", подписанной между Азербайджаном и Турцией, состоялись 15-е штабные переговоры с участием представителей Военно-воздушных сил (ВВС) двух братских стран.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала были посещены Аллея шехидов и Мемориал турецким воинам-освободителям, почтена светлая память шехидов.

Заместитель министра обороны - командующий ВВС генерал-лейтенант Намиг Исламзаде встретился с делегацией, возглавляемой начальником Управления материально-технического обеспечения штаба ВВС Турции генерал-лейтенантом Гусейном Думаном.

На встрече, в ходе которой была особо подчеркнута значимость проводимых штабных переговоров, были обсуждены вопросы военного сотрудничества между ВВС Азербайджана и Турции, отмечалась важность обмена опытом, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем в соответствии с планом визита турецкая делегация посетила авиаремонтный завод. Здесь гостям была представлена информация об истории создания, этапах развития и деятельности предприятия.

Ознакомившись с условиями, созданными в производственных помещениях завода, гости воочию понаблюдали за процессами ремонта, модернизации и другими процессами.

Затем состоялась встреча в Военном институте имени Гейдара Алиева. Заместитель ректора по научной части Национального университета обороны - ректор Военного научно-исследовательского института генерал-майор Ариф Гасанов на встрече с гостями выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане.

Гости ознакомились с условиями, созданными в Военном институте. Турецкая делегация была подробно проинформирована об учебном заведении, были обсуждены проделанная работа и планы по двустороннему сотрудничеству в области военного образования.

Генерал-лейтенант Г.Думан оставил памятную запись в "Книге почетных гостей" Военного института.

Согласно плану, в заключение турецкая делегация посетила Н-скую воинскую часть ВВС. Представителям братской страны была представлена подробная информация об основных направлениях деятельности воинской части.