В Ширване обнаружен автомат

В Ширване найден автомат.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Министерство внутренних дел Азербайджана.

Сообщается, что в Ширванское городское управление полиции поступила информация о нахождении различного вида оружия и боеприпасов на территории города.

В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции был обнаружен и изъят один автомат.

По факту продолжается расследование.