https://news.day.az/society/1733764.html В Ширване обнаружен автомат В Ширване найден автомат. Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Министерство внутренних дел Азербайджана. Сообщается, что в Ширванское городское управление полиции поступила информация о нахождении различного вида оружия и боеприпасов на территории города.
В Ширване обнаружен автомат
В Ширване найден автомат.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Министерство внутренних дел Азербайджана.
Сообщается, что в Ширванское городское управление полиции поступила информация о нахождении различного вида оружия и боеприпасов на территории города.
В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции был обнаружен и изъят один автомат.
По факту продолжается расследование.
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