https://news.day.az/society/1733816.html Сколько человек пострадали из-за снежной погоды? В научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения в связи со снежной погодой обратился 41 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство здравоохранения Азербайджана.
Сколько человек пострадали из-за снежной погоды?
В научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения в связи со снежной погодой обратился 41 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство здравоохранения Азербайджана.
Сообщается, что жалобы в основном связаны с переломами, острой болью и отеками. 2 человека были госпитализированы в стационар для операции.
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