Сколько человек пострадали из-за снежной погоды?

В научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения в связи со снежной погодой обратился 41 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство здравоохранения Азербайджана.

Сообщается, что жалобы в основном связаны с переломами, острой болью и отеками. 2 человека были госпитализированы в стационар для операции.