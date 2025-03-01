АЗЕРТАДЖ отмечает 105-летие

АзерТадж, филиал Российского телеграфного агентства (РОСТА), АзГафРоста, АзерТА, ЗагТА, Государственное телеграфное агентство при Кабинете Министров, Азербайджанское государственное телеграфное агентство, наконец, Азербайджанское государственное информационное агентство...

Как передает Day.Az, АЗЕРТАДЖ, действовавший в прошлом под разными названиями, сегодня отмечает свое 105-летие. Созданное 1 марта 1920 года правительством Азербайджанской Демократической Республики (АДР), АЗЕРТАДЖ прошло сложный, трудный и почетный путь как первое национальное информационное агентство. 2 марта того же года в газете "Азербайджан" были опубликованы первые новостные статьи за подписью АзерТадж. К сожалению, АЗЕРТАДЖ, являющееся наследством республиканской эпохи, просуществовал как независимый источник новостей всего 58 дней.

После распада АДР агентство функционировало как филиал Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС) и за 70 лет меняло свое название семь раз, сталкиваясь с жесткими ограничениями в освещении новостей. Однако, несмотря на это, агентство, хоть и с трудом, но до конца выполнило историческую миссию.

После восстановления независимости Азербайджанской Республики агентству было возвращено историческое название - с 3 марта 1995 года оно стало называться Государственным телеграфным агентством при Кабинете Министров, а с 17 января 2000 года - Азербайджанским государственным телеграфным агентством. Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 февраля 2015 года название Азербайджанского государственного телеграфного агентства было изменено на Азербайджанское государственное информационное агентство (АЗЕРТАДЖ).

Стоит лишь вспомнить эту историю, то становится ясно, что путь, пройденный первым национальным информационным агентством Азербайджана - АЗЕРТАДЖ, был очень тернистым, сложным и трудным. В то время, АЗЕРТАДЖ имел крайне слабую материально-техническую базу. В 1932 году в агентстве был установлен первый телетайп "Кляйншмидт", закупленный за рубежом. После прихода великого лидера Гейдара Алиева к политическому руководству в Азербайджане в 1969 году началось оживление во всех сферах жизни республики. В то время, национальное информационное агентство, называвшееся "Азеринформ", вступило в новый этап своего развития. В 1970-х годах, когда ТАСС впервые начало полную компьютеризацию своего головного офиса в Москве, в знак уважения к Гейдару Алиеву оно оснастило "Азеринформ" после "Укринформ" среди союзных республик современными на тот момент компьютерами марки Videoton, а чуть позже - Olivetti.

За время своей деятельности агентство написало летопись нашей страны, освещало путь, пройденный нашей республикой. Успешно преодолев стоящие перед ним испытания, АЗЕРТАДЖ вскоре после восстановления государственной независимости стал играть роль информационного окна Азербайджана в мир. В настоящее же время, будучи основным новостным ресурсом страны, он переживает новый период своего развития, постоянно совершенствует свою деятельность, используя современные информационные технологии и инструменты, и признан правильным, точным и реальным адресом новостей.

Поворотный этап в жизни АЗЕРТАДЖ начался в 1969 году с приходом Гейдара Алиева к руководству республики. Агентство было оснащено современным техническим оборудованием, достигнут значительный прогресс в качестве и оперативности новостного вещания. Достаточно сказать, что в тот период АЗЕРТАДЖ был в числе первых среди информационных агентств союзных республик по оснащенности компьютерами.

Руководствуясь рекомендациями великого лидера Гейдара Алиева, коллектив агентства не только достойно продолжает благородные патриотические традиции нашей национальной журналистики, но и упорно трудится над укреплением своего места в мировом информационном пространстве. За последние годы подписаны соглашения о сотрудничестве примерно с 50 зарубежными новостными агентствами, осуществляется обмен информацией с агентствами, действующими на 5 континентах. В рамках международных и региональных медиаорганизаций агентство также тесно сотрудничает с Associated Press, Reuters, Press Association, DPA, Синьхуа и рядом других авторитетных вещателей новостей.

АЗЕРТАДЖ - один из активных членов Совета Всемирного конгресса новостных агентств, Европейского альянса новостных агентств (EANA), Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA). Председательствуя с 2016 по 2019 годы одновременно во Всемирном конгрессе новостных агентств и OANA, АЗЕРТАДЖ вписал свое имя в историю мировых медиа. А в прошлом году на учредительной Генеральной ассамблее Альянса тюркских новостных агентств (ATHA) в Стамбуле АЗЕРТАДЖ был избран генеральным секретарем структуры.

Информации АЗЕРТАДЖ распространяются через сайт azertag.az, новостные бюллетени, а также социальные сети (в целом, агентство располагает в социальных сетях 32 страницами различного профиля на многих языках). На сайтах международных и региональных медиаструктур, участником которых является АЗЕРТАДЖ, национальных информационных агентств-партнеров ежегодно публикуются тысячи новостей, видео и фото, касающихся успехов Азербайджана в общественно-политической, социально-экономической, научно-культурной и других сферах.

Последние 22 года руководства Азербайджаном Президента Ильхама Алиева стали знаменательным периодом для АЗЕРТАДЖ, характеризующимся качественным подъемом новостного вещания на новый уровень. Благодаря постоянному вниманию и поддержке агентство, оснащенное самыми современными технологиями, укрепляет свою конкурентоспособность и уже более трех лет работает в новом здании с высокими условиями для деятельности. Это способствует дальнейшему повышению качества и оперативности информационного потока, а также уверенной интеграции в глобальное информационное пространство. В настоящее время АЗЕРТАДЖ выпускает новости на восьми языках - азербайджанском, английском, русском, немецком, французском, арабском, китайском и испанском. Кроме того, агентство первым в регионе запустило распространение видеоновостей на пяти языках. Оно оперативно и объективно доводит информацию об Азербайджане до самых отдаленных уголков мира, зарекомендовав себя как авторитетный, достоверный и беспристрастный источник новостей на международной арене.

Сегодня Азербайджан переживает самый мощный период в своей истории. Великая Победа в Отечественной войне, успешное проведение антитеррористических мероприятий, полное восстановление государственного суверенитета страны, а также вновь убедительная победа Президента Ильхама Алиева на выборах 7 февраля 2024 года ознаменовали начало нового этапа в развитии государства. В этом контексте перед медиа страны также открываются широкие перспективы. В стране проводятся масштабные реформы, направленные на модернизацию прессы и ее соответствие мировым стандартам. АЗЕРТАДЖ активно адаптируется к вызовам времени и современным требованиям, внедряя последовательные нововведения. Недавние структурные реформы, привлечение высококвалифицированных специалистов, совершенствование сети корреспондентов за рубежом, а также внедрение креативного управления уже дают положительные результаты. Это позволяет агентству регулярно обновлять свою новостную архитектуру и доводить распространение информации до уровня международных стандартов. В последние годы был обновлен логотип агентства, модернизирован сайт, а также предприняты другие важные шаги, направленные на повышение качества работы. Все это нашло свое отражение в деятельности АЗЕРТАДЖ.

Свою работу агентство начало 1 марта 1920 года и сегодня оно непрерывно, 24 часа в сутки, освещает все сферы жизни страны - общественно-политическую, экономическую, научную, образовательную, культурную, медицинскую, спортивную, экологическую и многие другие. Только в 2024 году АЗЕРТАДЖ выпустил свыше 330 тысяч информационных материалов, в том числе более 189 тысяч новостей, более 127 тысяч фотоматериалов и более 13 тысяч видеоновостей, распространяя их через свои каналы. На интернет-ресурсах агентства можно сразу узнать о любых новостях, происходящих в самых разных уголках мира. Агентство, занимающее уникальное место в мировом информационном пространстве, создает исчерпывающую и реалистичную летопись новейшей истории нашей независимой, суверенной и полностью восстановившей территориальную целостность страны, успешно развивающейся во всех сферах и имеющей авторитет в мире.