https://news.day.az/society/1733739.html

Баку снова замело - ФОТО - ВИДЕО

В Баку снова выпал обильный снег. Как передавал Day.Az, снег интенсивно падал в большинстве районов города, создав живописные зимние пейзажи. Синоптики прогнозируют, что снегопад может продолжиться, а дорожные службы уже работают над очисткой улиц для обеспечения безопасного движения. Представляем фото и видео снежного Баку: