https://news.day.az/society/1733739.html Баку снова замело - ФОТО - ВИДЕО В Баку снова выпал обильный снег. Как передавал Day.Az, снег интенсивно падал в большинстве районов города, создав живописные зимние пейзажи. Синоптики прогнозируют, что снегопад может продолжиться, а дорожные службы уже работают над очисткой улиц для обеспечения безопасного движения. Представляем фото и видео снежного Баку:
Баку снова замело - ФОТО - ВИДЕО
В Баку снова выпал обильный снег.
Как передавал Day.Az, снег интенсивно падал в большинстве районов города, создав живописные зимние пейзажи.
Синоптики прогнозируют, что снегопад может продолжиться, а дорожные службы уже работают над очисткой улиц для обеспечения безопасного движения.
Представляем фото и видео снежного Баку:
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