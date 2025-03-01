Баку снова замело

В Баку снова выпал обильный снег.

Как передавал Day.Az, снег интенсивно падал в большинстве районов города, создав живописные зимние пейзажи.

Синоптики прогнозируют, что снегопад может продолжиться, а дорожные службы уже работают над очисткой улиц для обеспечения безопасного движения.

Представляем фото и видео снежного Баку: