Высота снежного покрова достигла 1 метра

В северо-западном регионе наблюдается снежная погода, в некоторых районах высота снежного покрова достигла 1 м.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, такие погодные условия наблюдаются в регионе с вечера 19 февраля.

С вечера 28 февраля усилились снегопады. В некоторых населенных пунктах высота снежного покрова составила 1 метр. Передвижение по дорогам в сельской местности затруднено.

Согласно информации, в селе Фифилли Огузского района снегопад усилился, ночью в районе выпал снег высотой 40 см., а в некоторых частях района высота снежного покрова превысила 1 метр. Передвижение по дорогам в сельской местности затруднено.

В ряде сел Гахского района выпало много снега, высота снежного покрова составила 80 см. В регионе по-прежнему наблюдается снежная погода.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az