Трамп заставил Европу забыть о нытье Армении – Расим Мусабеков для Day.Az

Дональд Трамп сейчас решает очень важную для США задачу, которая заключается в том, чтобы перенести американскую ответственность за обеспечение безопасности в Северной Атлантике на Тихоокеанский бассейн. Он уже анонсировал, что Штаты будут сокращать свое военное присутствие в Европе и, в конечном итоге, ограничат его сохранением ракетно-ядерного зонтика над своими союзниками по НАТО. А все остальное - военный, финансовый груз и ответственность - европейские страны должны взять на себя.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По мнению Мусабекова, Трамп справедлив в этом вопросе. По его мнению, у Евросоюза достаточно и демографических, и экономических, и финансовых ресурсов для самостоятельного решения этой задачи.

"По количеству населения Евросоюз превосходит Россию почти в четыре раза, по экономическим и финансовым ресурсам - раз в десять. Поэтому, как считает Трамп, она в состоянии создать адекватную военную мощь и все вопросы безопасности на Европейском континенте обеспечивать самостоятельно, а не перекладывать ответственность на плечи США. Это касается и поддержки Украины в ее борьбе за свою независимость и территориальную целостность, где Европа так же может обойтись без Соединенных Штатов", - сказал политолог.

Что же касается проекции этих процессов на Южный Кавказ, то, как отметил наш собеседник, мы уже наблюдаем, что проблемы более значимого для Запада порядка в международных отношениях, можно сказать, вытеснили вопросы, относящиеся к южно-кавказской повестке, на очень отдаленную периферию как Европы, так и Соединенных Штатов. Это и тема Грузии, и армяно-азербайджанское урегулирование.

"Если обратили внимание, в Европе практически не вспоминают в последнее время армянские жалобы и проблемы нашего региона, которые вдруг почему-то оказались ранее чрезвычайно важными для европейских государств. На мой взгляд, это плюс для нашего региона. У нас будет возможность самостоятельно сосредоточиться на решении своих проблем, укреплять взаимодействие внутри региона, двигаться в сторону мира между Азербайджаном и Арменией и открытия коммуникаций. Повышать свою субъектность в региональном контексте. В этом плане, думаю, Азербайджан выигрывает, так как является, объективно, самым сильным государством в регионе и по экономическому, и по демографическому, и по финансовому, и по военному потенциалу. Потому полагаю, что тот ход международных процессов, который мы сегодня наблюдаем, разворачивается в нашу пользу", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева