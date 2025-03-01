https://news.day.az/economy/1733767.html В Баку стартовал III "Саммит по налогам и бухгалтерскому учету" Сегодня в Баку стартовал III "Саммит по налогам и бухгалтерскому учету".
В Баку стартовал III "Саммит по налогам и бухгалтерскому учету"
Сегодня в Баку стартовал III "Саммит по налогам и бухгалтерскому учету".
Как сообщает Day.Az, в мероприятии принимают участие начальник Главного управления Государственной налоговой службы при министерстве экономики Ниджат Иманов, начальник отдела продуктов и услуг "AzInTelecom" Тамерлан Мешедигасанлы, а также представители других государственных и частных структур.
В мероприятии также принимают участие бухгалтеры, финансисты, налоговые специалисты, предприниматели и др.
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