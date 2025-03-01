Маски сброшены: Макрон позарился на богатства Украины

Автор: Лейла Таривердиева

Наполеоновские замашки Макрона в сочетании с реальным весом сегодняшней Франции на мировой арене выглядят даже не смешно, а жалко.

Сегодня, когда державы делят богатства украинских недр, Франция хочет тоже подобраться к столу, за который ее не пригласили. Все вкусное вот-вот закончится, и Париж старается найти лазейку, чтобы получить долю. Французская сторона больше не говорит о территориальной целостности Украины, о международном праве и тому подобном. Главное - получить долю от огромных богатств, которыми обладает Украина и которыми по некомпетентности своих властей страна за годы независимости так и не воспользовалась для развития и усиления государственности.

Ну да ладно, оставим Украину в покое. Ей сегодня особенно тяжело, потому что большая политика не прощает ошибок. Что же касается Франции, то тут можно говорить не об ошибках, а о преднамеренном расчете.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню накануне заявил, что Париж ведет переговоры с Киевом о доступе к ее полезным ископаемым, в том числе - для использования в военных целях. "Мы обсуждаем этот вопрос", - сказал он в интервью радиостанции Franceinfo за день до встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, назначенной на пятницу, 28 февраля.

Переговоры по этому поводу, как утверждает Лекарно, начались еще в октябре, когда Владимир Зеленский опрометчиво предложил включить редкоземельные минералы в свой "план победы". Отметим, что по запасам этих минералов страна занимает одно из ведущих мест в мире. Лекарно заявил, что Париж не хочет получить с Украины компенсацию, но его оборонной промышленности требуется "определенное количество сырья, которое является абсолютно ключевым для французских систем вооружений". Причем с расчетом на 30-40 лет вперед.

Переговоры идут с октября, но пока, как можно судить по заявлениям Лекарно, не дали результата. Наверняка, Киев пытался выбить для себя более выгодные условия, что совершенно справедливо, а Париж шантажировал украинскую сторону эфемерной помощью. Пока французы торговались, Дональд Трамп обошел их, решив вопрос на раз-два. Теперь Макрону придется догонять, чтобы хоть что-то ухватить. Если, конечно, Трамп позволит.

Ситуация на самом деле отвратительная. Страна, находящаяся в войне и разрухе, потерявшая земли, столкнулась с реалиями, в которых ее мнимые союзники показали свое лицо. Та же Франция три года строила из себя защитника украинских интересов, накручивала партнеров и европейские организации, выдумывала нереальные планы достижения мира, то есть делала все, чтобы война продолжалась. Подтвердились худшие опасения насчет того, что война нужна не только России, но и союзному Украине Западу. После того, как в дело вступил Трамп, Парижу стало уже незачем скрывать свои истинные намерения относительно Украины. И он открыто включился в гонку за украинскими ресурсами.

Слова Лекарно звучат как шантаж. "Мы не хотим компенсации, но...". Это "но" выдает Париж с головой. Франции изначально было наплевать на целостность Украины, на российские бомбежки, на смерти украинских детей. Она просто ждала удобного момента, чтобы урвать лакомый кусок. И дождалась. Сама бы она не справилась, потому что Украина - это не задавленная колониальным прошлым "французская Африка", а богатая страна с боеспособной армией. Но тут подоспел новый глава Белого дома, расчистивший, как полагают в Елисейском дворце, путь для реализации наполеоновских планов Макрона. Но есть проблема - захотят ли Штаты делиться? По тону главы Минобороны Франции заметно, что в Париже занервничали, опасаясь, что ответ на этот вопрос будет отрицательным.

Фактически Украина была с самого начала для Франции той же Африкой. В страны "французской Африки" она заходила за ресурсами, открывая дверь ногой. Там у нее не было конкурентов. В соответствии с прежним разделом мира, Америка не претендовала на зону влияния французов. Францию прогнали из Африки Россия и Китай. Но, в первую очередь, деколонизация стала возможной благодаря пробуждению самосознания африканских стран, осознавших, что владеют большими богатствами, которые могут использовать в своих собственных интересах. У государств этого континента появились честные советчики и консультанты. В первую очередь, Азербайджан.

Париж был вынужден отступить. Однако за годы колониального владения и сохранения негласного "права собственности" на страны Африки, Франция успела выкачать из этого континента немало богатств. Подконтрольные ей страны почти безвозмездно отдавали свои ресурсы - фактически, "за еду". Приобретая полезные ископаемые за гроши, Франция затем продавала их по рыночной стоимости. А необходимое для добычи оборудование поставлялось в Африку втридорога, красиво называясь инвестированием. Так, к сожалению, поступает не только Франция, правда, последняя вела себя всегда как колонизатор со всеми вытекающими отсюда последствиями. Колонизаторское прошлое прочно въелось во французскую политику. Пока французы выкачивали недра "французской Африки", эти страны фигурировали в рейтингах самых бедных и самых голодающих стран мира. И это имея такие богатства!

За три года российско-украинской войны Макрон и так, и эдак пытался подобраться к украинским ресурсам. В условиях общемирового осуждения Москвы и видимости всемирной поддержки Украине Париж не мог действовать откровенно. Ему приходилось маскироваться под миротворца и ревностного защитника международного права, чтобы постоянно присутствовать в процессе и не упустить момент. Сегодня выяснилось, что международное право не имеет никакого значения. В принципе, во Франции об этом и прежде догадывались и в той же Африке действовали без оглядки на разные там конвенции и резолюции. Однако Париж не хотел быть первым, он ждал, когда о конце мирового порядка объявит кто-нибудь другой. Просто подарок, что это оказались Соединенные Штаты. Как говорится, что можно Юпитеру, нельзя быку.

"Юпитер" сделал свое дело, и Франция безо всякого стыда открыто потянулась за украинскими богатствами. Посмотрим, удастся ли ей протиснуться в форточку, когда перед ней захлопнули окно.