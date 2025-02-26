Трамп указал Макрону его место

Автор: Лейла Таривердиева

Очень неприятная для Франции и Евросоюза в целом ситуация сложилась во время видеовстречи глав государств "Большой семерки" (G-7), проходившей в понедельник, 24 февраля, на тему Украины. Президент США Дональд Трамп, принимавший в это время в Белом доме Эмманюэля Макрона, достаточно унизительно обошелся с французским лидером, усадив его во время встречи на углу своего стола.

Газета New York Post накануне опубликовала кадры унижения Макрона, и они быстро разбежались по мировому медиа-пространству. На кадрах, которые можно назвать компроматом против Макрона, видно, что Трамп сидит за своим столом в Овальном кабинете, в левом углу от него - вице-президент Вэнс, а в правом примостился растерянно улыбающийся президент Франции. И на лице его были большими буквами написаны слова, произнесенные персонажем из произведения его знаменитого соотечественника: "Спокойно, Бонасье, есть утешение. Ты оскорблен не один. Ты оскорблен вместе с Францией".

Знатоки указывают на то, что президент Штатов нарушил протокол. На подобных встречах ее участники всегда рассаживаются за круглым столом, символически уравнивающим их статусы. Но Трамп, по всей видимости, не собирается никого с собой уравновешивать, особенно Макрона. Нет сомнений, что это было сделано специально, чтобы показать место Франции и в ее лице Европы возле США. А как политик Макрон вообще нисколько не ценится новой администрацией. Как пишут СМИ, Трамп даже не вышел встречать его по прибытии на переговоры, как того требует протокол. Макрон вылез из машины у Белого дома, но никого у зверей не увидел.

Однако Макрону еще повезло - ему хотя бы предложили стул. В связи с унизительной ситуацией, в которой оказался французский лидер, СМИ напоминают, что в 2018 году, во время подписания в Белом доме договора о стратегическом сотрудничестве между США и Польшей Анджею Дуде пришлось ставить подпись стоя, склонившись возле гордо восседающего за своим столом Дональда Трампа. Президенту Польши не дали стула...

Над Дудой потом долго и смачно издевались. А что ждет Макрона, даже представить страшно. Политик, не пользующийся уважением ни в своей стране, ни за ее пределами, оказался в крайне унизительной ситуации.

Макрон изо всех сил старался держать спинку прямо и улыбаться, чтобы нивелировать неприятное послевкусие от своего публичного унижения. Он прискакал в Вашингтон в день саммита "семерки", запланированного в онлайн-режиме, хотя было бы лучше появиться на мониторах на фоне собственного кабинета в Елисейском дворце. Но у Макрона, думается, был расчет выступить на встрече в статусе "лучшего друга жениха". Он хотел о чем-то договориться с Трампом до начала встречи и выглядеть хозяином ситуации. Этот политик, как известно, любит брать на себя посредническую миссию. Он пытался посредничать в армяно-азербайджанском урегулировании, в прекращении войны в Украине, и в обоих случаях все провалил. Теперь он хочет мирить США и Европу и перехватить инициативу в украинском вопросе, чтобы загрести потом все лавры, если дело выгорит. Однако уже ясно, что ничего из этого не выйдет.

Трамп сам выбирает себе "лучших друзей", и, если обратить внимание, не из числа тех, кто сам бегает к нему с поклоном. Макрон поторопился, желая покрасоваться на саммите рядом с шефом. Чтобы отбиться от издевок, ему теперь придется предъявить что-то существенное, что говорило бы о том, что все унижения были не напрасны.