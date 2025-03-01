Как продвигается строительство нового моста в Абшеронском районе?

На мосту, который связывает город Сумгайыт с поселком Сарай Абшеронского района, продолжаются заключительные ремонтные работы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, на месте ведутся активные работы с привлечением большого числа личного состава и техники.

Местные жители, столкнувшиеся с трудностями после демонтажа моста, отмечают, что их радует ускорение темпов ремонта.

По словам пресс-секретаря Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анара Наджафли, ремонтные работы на мосту в поселке Сарай завершены почти на 70%.

Ожидается, что мост будет введен в эксплуатацию в ближайшее время.

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