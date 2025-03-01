https://news.day.az/society/1733741.html Как продвигается строительство нового моста в Абшеронском районе? - ВИДЕО На мосту, который связывает город Сумгайыт с поселком Сарай Абшеронского района, продолжаются заключительные ремонтные работы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, на месте ведутся активные работы с привлечением большого числа личного состава и техники.
Как продвигается строительство нового моста в Абшеронском районе? - ВИДЕО
На мосту, который связывает город Сумгайыт с поселком Сарай Абшеронского района, продолжаются заключительные ремонтные работы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, на месте ведутся активные работы с привлечением большого числа личного состава и техники.
Местные жители, столкнувшиеся с трудностями после демонтажа моста, отмечают, что их радует ускорение темпов ремонта.
По словам пресс-секретаря Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анара Наджафли, ремонтные работы на мосту в поселке Сарай завершены почти на 70%.
Ожидается, что мост будет введен в эксплуатацию в ближайшее время.
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