https://news.day.az/society/1733730.html Отложен экзамен на прием на работу по этой специальности 1 марта второй этап конкурса на должность психолога (тестирование) в учреждениях общего образования, подчиненных Управлению образования города Баку (УОБ), был отложен из-за нестабильных погодных условий, наблюдаемых в столице. Об этом сообщает AПA со ссылкой на УОБ.
Отложен экзамен на прием на работу по этой специальности
1 марта второй этап конкурса на должность психолога (тестирование) в учреждениях общего образования, подчиненных Управлению образования города Баку (УОБ), был отложен из-за нестабильных погодных условий, наблюдаемых в столице.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на УОБ.
Дополнительная информация о новой дате проведения экзамена будет предоставлена позже.
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