https://news.day.az/society/1733730.html

Отложен экзамен на прием на работу по этой специальности

1 марта второй этап конкурса на должность психолога (тестирование) в учреждениях общего образования, подчиненных Управлению образования города Баку (УОБ), был отложен из-за нестабильных погодных условий, наблюдаемых в столице. Об этом сообщает AПA со ссылкой на УОБ.