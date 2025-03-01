Отложен экзамен на прием на работу по этой специальности

1 марта второй этап конкурса на должность психолога (тестирование) в учреждениях общего образования, подчиненных Управлению образования города Баку (УОБ), был отложен из-за нестабильных погодных условий, наблюдаемых в столице.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на УОБ.

Дополнительная информация о новой дате проведения экзамена будет предоставлена позже.