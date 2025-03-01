https://news.day.az/officialchronicle/1733780.html Президент Ильхам Алиев принял президента футбольного клуба «Барселона» 1 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента футбольного клуба "Барселона" Хуана Лапорту. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял президента футбольного клуба «Барселона»
1 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента футбольного клуба "Барселона" Хуана Лапорту.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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