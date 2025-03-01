На сайте Baku Network опубликована статья об отношениях Азербайджана со странами Африки.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Африка уже давно перестала быть лишь регионом, богатым природными ресурсами. Сегодня это континент, который становится ключевой ареной геополитической борьбы ведущих мировых держав. Китай, США, Европейский союз, Россия, Турция и страны Персидского залива активно вкладывают миллиарды долларов в экономику африканских стран, стремясь укрепить свое влияние. По данным Африканского банка развития (AfDB), экономика континента в 2023 году выросла на 4,3%, а к 2050 году численность населения Африки превысит 2,5 миллиарда человек, что сделает её самым быстрорастущим регионом планеты.

Особенно важную роль играет борьба за ресурсы: Африка обладает 30% мировых запасов минерального сырья, 12% мировых запасов нефти и 40% мировых запасов золота. Кроме того, значительные площади пахотных земель (около 60% неиспользуемых мировых сельхозугодий) делают континент ключевым игроком в продовольственной безопасности.

Африка - это не просто континент будущего, а регион, который уже сегодня стремительно меняет мировую экономику. Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), ВВП африканских стран в 2024 году вырастет в среднем на 4,1%, что значительно выше темпов роста развитых стран. ООН прогнозирует, что к 2050 году более 40% рабочей силы мира будет представлено африканцами. Эта демографическая экспансия делает Африку одним из самых перспективных регионов для инвестиций, торговли и технологического сотрудничества.

С 2010 года Африка привлекла более $1,3 трлн прямых иностранных инвестиций, и эта цифра продолжает расти. Китай, вложивший более $300 млрд в инфраструктуру континента, стал главным игроком, но и другие страны активно борются за влияние. США увеличили инвестиции в Африку, создав программу "Prosper Africa", направленную на усиление присутствия американских компаний. Европейский Союз реализует амбициозную инициативу Global Gateway, предусматривающую выделение €150 млрд на инфраструктурные проекты. Россия расширяет своё присутствие в сфере безопасности, поддерживая военное сотрудничество со странами Сахеля.

На этом фоне Азербайджан, обладая уникальным опытом развития энергетического сектора, управления ресурсами и внедрения цифровых технологий, выходит на авансцену африканской экономики, предлагая альтернативные пути сотрудничества, отличающиеся гибкостью, прагматизмом и уважением к суверенитету партнеров.

В условиях этого глобального передела Азербайджан, используя свой уникальный опыт эффективного управления ресурсами и диверсификации экономики, стремительно наращивает сотрудничество с африканскими странами, выходя на новые рубежи партнерства.

Азербайджан в Африке: энергетика, экономика, оборона

Одним из ключевых направлений сотрудничества Баку с Африкой остаётся энергетика. Государственная нефтяная компания SOCAR уже прочно закрепилась в таких странах, как Конго, Кения, Экваториальная Гвинея, Египет, Алжир и Нигерия. Ведутся переговоры о расширении проектов в Сьерра-Леоне, Нигере, Буркина-Фасо и Мали. Это не случайно: добыча нефти и газа в Африке быстро растет, а страны континента заинтересованы в новых технологиях и инвестициях. По данным Международного энергетического агентства (IEA), в 2023 году добыча нефти в Африке составила около 7,2 млн баррелей в сутки, а запасы природного газа превысили 17 трлн кубометров.

Перспективными направлениями являются разработка шельфовых месторождений и модернизация нефтеперерабатывающих мощностей.

Ключевые проекты SOCAR в Африке:

В Египте SOCAR заключила соглашение о поставках нефти и газового конденсата, что позволило расширить присутствие компании в Северной Африке.

SOCAR заключила соглашение о поставках нефти и газового конденсата, что позволило расширить присутствие компании в Северной Африке. В Алжире обсуждаются возможности совместного инвестирования в нефтеперерабатывающие заводы, что открывает путь к переработке и экспорту нефтепродуктов.

обсуждаются возможности совместного инвестирования в нефтеперерабатывающие заводы, что открывает путь к переработке и экспорту нефтепродуктов. В Нигерии , обладающей крупнейшими в Африке запасами газа (более 5,5 трлн кубометров ), SOCAR рассматривает возможность сотрудничества с государственной компанией NNPC для разработки газовой инфраструктуры.

, обладающей крупнейшими в Африке запасами газа (более ), SOCAR рассматривает возможность сотрудничества с государственной компанией NNPC для разработки газовой инфраструктуры. В Кении азербайджанские специалисты участвуют в модернизации нефтяных хранилищ и логистических цепочек, что делает Баку важным партнером в Восточной Африке.

Параллельно Азербайджан активно продвигает свою экологическую повестку, предлагая африканским партнёрам технологии в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В рамках COP29 Баку предложил африканским странам программу по развитию солнечной и ветровой энергетики, что позволит сократить зависимость континента от ископаемого топлива.

Военное сотрудничество: укрепление оборонного потенциала Африки

Африканские страны активно развивают свои вооруженные силы, стремясь сократить зависимость от западных поставщиков. Азербайджан, обладая современным военно-промышленным комплексом, становится одним из ключевых партнёров в этой сфере. Экспорт азербайджанской военной техники и вооружений в Африку увеличился на 70% за последние три года, что свидетельствует о растущем интересе африканских государств к сотрудничеству с Баку.

Ключевые направления сотрудничества:

Сомали заключила контракт на поставку стрелкового оружия и бронетехники, что укрепит её национальную безопасность в условиях борьбы с террористическими угрозами.

заключила контракт на поставку стрелкового оружия и бронетехники, что укрепит её национальную безопасность в условиях борьбы с террористическими угрозами. Гвинея-Бисау ведёт переговоры о создании совместных программ подготовки офицеров на базе азербайджанских военных академий.

ведёт переговоры о создании совместных программ подготовки офицеров на базе азербайджанских военных академий. Нигер, Чад и Мали рассматривают возможность закупки беспилотных летательных аппаратов азербайджанского производства.

Важной частью военного сотрудничества является разминирование. Африка остаётся континентом, страдающим от последствий вооружённых конфликтов: по данным ООН, в таких странах, как Ангола, Чад, Эритрея и Демократическая Республика Конго, миллионы гектаров земель остаются заминированными. Азербайджанская компания ANAMA, обладающая уникальным опытом разминирования после Карабахского конфликта, предложила свои услуги ряду африканских государств.

Технологическое лидерство и цифровая трансформация

Азербайджан, успешно внедривший систему цифровых госуслуг ASAN xidmət, стал примером для многих развивающихся стран. Африканские государства, страдающие от бюрократии и коррупции, видят в азербайджанском опыте ключ к повышению эффективности управления.

В Уганде уже действует пилотный проект на основе системы ASAN xidmət, упрощающий выдачу документов и регистрацию бизнеса.

уже действует пилотный проект на основе системы ASAN xidmət, упрощающий выдачу документов и регистрацию бизнеса. В Марокко и Эфиопии подписаны меморандумы о цифровой трансформации госуслуг.

подписаны меморандумы о цифровой трансформации госуслуг. В Кот-д'Ивуаре и Танзании ведутся переговоры о внедрении цифровых решений в банковском секторе.

По данным Всемирного банка, внедрение цифровых технологий в госуправление позволяет увеличить прозрачность госрасходов на 35%, что делает азербайджанский опыт особенно востребованным.

Образовательная и гуманитарная дипломатия

Азербайджан уделяет особое внимание образовательным программам для Африки. В 2023/2024 учебном году в азербайджанских вузах обучались 365 студентов из 35 африканских стран. Программа грантов имени Гейдара Алиева, запущенная в 2022 году, предоставляет бесплатное обучение для студентов из стран Глобального Юга, включая Африку.

Гуманитарная помощь Азербайджана через Фонд Гейдара Алиева и агентство AIDA активно направляется в такие страны, как Ангола, Чад, Эфиопия, Судан и Сьерра-Леоне. Программы включают:

Поставки медицинского оборудования и лекарств.

Обучение африканских медиков в азербайджанских университетах.

Разминирование сельскохозяйственных территорий.

Движение неприсоединения и борьба с неоколониализмом

Особую роль в укреплении связей с Африкой сыграло председательство Азербайджана в Движении неприсоединения. Проведение 18-го Саммита глав государств-членов в Баку в 2019 году открыло новые возможности для взаимодействия. Африканские страны активно поддержали инициативы Азербайджана, связанные с борьбой с неоколониализмом и иностранным вмешательством. Например, на конференциях в Баку регулярно обсуждаются проблемы постколониального наследия, а также продолжающееся влияние бывших метрополий на экономику и политику африканских государств.

Недавние события, связанные с волной антифранцузских протестов в странах Сахеля (Мали, Буркина-Фасо, Нигер), демонстрируют, насколько актуальна тема деколонизации. Азербайджан, в свою очередь, продолжает поддерживать стремление Африки к независимости от западных структур, предлагая альтернативные пути сотрудничества.

Гуманитарная помощь и образовательные инициативы

Азербайджан играет значительную роль в гуманитарной помощи Африке. Фонд Гейдара Алиева и агентство AIDA реализуют программы медицинской и технической помощи в таких странах, как Ангола, Чад, Демократическая Республика Конго, Эритрея, Эфиопия и Мали. Одним из приоритетов остаётся поддержка программ разминирования: по данным ООН, Африка остаётся регионом с высоким уровнем минной опасности, и азербайджанский опыт в этой сфере оказывается крайне востребованным.

Ещё одним важным направлением является образование. В 2023/2024 учебном году в Азербайджане обучались 365 студентов из 35 африканских стран. Кроме того, была запущена Международная программа грантов имени Гейдара Алиева, предоставляющая африканским студентам возможность бесплатно получать высшее образование в Азербайджане.

Азербайджан и Африка: союз в борьбе за суверенитет

В современном мире, где геополитические уравнения меняются с невероятной скоростью, борьба с неоколониализмом остаётся не просто актуальной, а жизненно важной для многих народов. Африка, претерпевшая века эксплуатации, продолжает сталкиваться с новыми формами зависимости - экономической, политической, финансовой. Но сегодня африканские страны больше не молчат. Их голос становится громче, их требования - настойчивее. Они требуют справедливости. Они требуют уважения.

Азербайджан, обладающий историческим опытом борьбы за независимость, выступает не просто сторонним наблюдателем этого глобального процесса. Напротив, Баку стал одним из ключевых центров обсуждения постколониального наследия, поддерживая страны Глобального Юга в их стремлении к истинному суверенитету. Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН) открыло новую страницу в этой борьбе, укрепив связи с африканскими странами, которые десятилетиями страдали от навязанной зависимости.

Проведение 18-го Саммита глав государств-членов Движения неприсоединения в Баку в 2019 году стало знаковым событием. На этом форуме обсуждались реальные механизмы противодействия неоколониализму, который, вопреки официальным заявлениям бывших метрополий, продолжает диктовать судьбу целых континентов. Африканские лидеры, представители Латинской Америки, Азии, Ближнего Востока ясно дали понять: эпоха одностороннего диктата Запада подошла к концу.

Выступая на саммите, президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул: "Неоколониализм остаётся открытой раной для многих народов, а борьба за подлинную независимость не закончена. Мы будем продолжать поддерживать наших братьев и сестёр, чьи страны сталкиваются с давлением, эксплуатацией и экономическими ограничениями".

Эти слова не остались пустым дипломатическим заявлением. Азербайджан стал одной из немногих стран, которые не просто выражают солидарность, но и предпринимают конкретные шаги, направленные на освобождение Африки от остатков колониального влияния.

Африка нового поколения: конец иллюзий и пробуждение сознания

Современная Африка - это уже не та покорная территория, которая десятилетиями мирилась с ролью "подопечного" Запада. Молодое поколение африканцев осознаёт, что их страны остаются заложниками неоколониальной системы, выстроенной бывшими метрополиями, прежде всего Францией. Деколонизация, завершившаяся официально в середине XX века, не принесла реального суверенитета большинству африканских стран. Вместо открытой оккупации появились новые механизмы контроля - экономические, политические, военные.

В течение десятилетий Франция выстраивала в Западной Африке грабительскую систему, в которой национальные богатства - нефть, уран, золото, алмазы - фактически принадлежали французским корпорациям, а правительства оставались подконтрольными Парижу. Эта система поддерживалась с помощью французских военных баз, которые существовали в регионе под предлогом "борьбы с терроризмом" и "гарантии стабильности". Но реальность была совсем иной: французские войска защищали интересы Франции, а не африканцев.

Последние события в странах Сахеля (Мали, Буркина-Фасо, Нигер и Чад) продемонстрировали, что африканцы больше не верят в эти колониальные сказки о партнёрстве. Народ потребовал реальной независимости - и добился полного изгнания французских войск из региона.

Сахель - это зона, охватывающая страны от Сенегала на западе до Судана на востоке, простирающаяся через Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад и другие государства. Этот регион обладает огромными природными ресурсами, но остаётся одним из самых нестабильных в мире. В течение десятилетий Франция сохраняла здесь фактическое военное присутствие, используя предлог борьбы с радикальными группировками.

Официально Париж начал масштабную военную операцию в регионе в 2013 году, когда стартовала операция "Бархан". Целью было объявлено уничтожение террористических группировок, связанных с "Аль-Каидой" и ИГИЛ. Однако вместо реального искоренения экстремизма Франция усилила своё влияние, разместив более 5000 военных в стратегических точках Сахеля.

Какие были реальные цели Парижа?

Контроль над урановыми месторождениями Нигера , откуда Франция получает до 35% урана для своих атомных электростанций.

, откуда Франция получает до для своих атомных электростанций. Обеспечение беспрепятственной работы французских корпораций, эксплуатирующих золотоносные шахты Мали и Буркина-Фасо .

. Поддержка лояльных режимов, которые действовали в интересах Парижа, а не своих народов.

По сути, Франция продолжала колониальное управление, маскируя его под военное партнёрство.

К 2020-м годам терпение африканцев иссякло. Несмотря на присутствие тысяч французских военных, террористическая угроза не уменьшилась, а лишь усилилась. Кроме того, народы стран Сахеля осознали, что военные операции не принесли им ни безопасности, ни экономической стабильности. Это стало катализатором массовых протестов и революционных изменений.

В 2021 году в результате военного переворота во власть в Мали пришло руководство, которое открыто обвинило Францию в дестабилизации страны. Новый президент Ассими Гоита разорвал соглашения с Парижем и в 2022 году выдворил французские войска.

В 2022 году Буркина-Фасо также пережила смену власти, после чего новое руководство во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявило, что французские военные больше не нужны. В январе 2023 года страна расторгла военные соглашения с Парижем.

В 2023 году Нигер, имеющий стратегическое значение для Франции из-за урановых месторождений, тоже присоединился к антифранцузской волне. После переворота власти приказали немедленно вывести 1500 французских солдат, а также прекратили поставки урана во Францию, нанеся удар по французской атомной энергетике.

Чад остаётся последним крупным форпостом французского присутствия в Сахеле. Однако и здесь нарастают протестные настроения против Парижа, и вероятность разрыва связей велика.

Помимо военного присутствия, Франция продолжает финансовую эксплуатацию африканских стран через механизм франка КФА (CFA) - валюты, используемой в 14 государствах Африки и полностью контролируемой Парижем.

Как работает эта система?

50% валютных резервов стран-участниц хранятся во Франции .

. Центральные банки стран Африки не могут самостоятельно эмитировать валюту без одобрения Парижа.

без одобрения Парижа. Любые попытки изменить систему жестоко подавляются.

Новые власти Мали, Буркина-Фасо и Нигера уже объявили о намерении отказаться от франка КФА, что станет мощным ударом по экономическим интересам Франции.

Франция оказалась в геополитической ловушке, которую сама же и создала. Десятилетиями она использовала Африку как ресурсную базу, не предлагая реального развития. Однако новое поколение африканцев больше не верит в западные обещания.

Причины потери влияния Франции:

Неэффективность военных миссий - десятки лет присутствия не решили проблему терроризма. Экономическая несправедливость - африканцы не видят пользы от эксплуатации их природных ресурсов. Альтернативные партнёры - страны Сахеля начали сотрудничество с Россией, Китаем, Турцией, Азербайджаном. Растущая антиколониальная риторика - политики и военные лидеры больше не хотят быть марионетками Парижа.

То, что произошло в Мали, Буркина-Фасо, Нигере - это не просто цепь событий, а исторический поворот. Африка больше не согласна мириться с ролью периферии для бывших империй. Народ требует реального суверенитета, справедливых экономических отношений и уважения к своей независимости.

Франция в панике. Она теряет влияние, теряет доступ к ресурсам, теряет контроль. Но этот процесс необратим. Сахель стал символом восстания против неоколониализма, и другие регионы Африки уже готовятся последовать его примеру.

Франция не просто теряет влияние - она стремительно превращается в символ неоколониальной эксплуатации. Африканские народы требуют справедливости, и в этом процессе они находят поддержку в лице таких стран, как Азербайджан.

Африка и Азербайджан: стратегическое партнерство на будущее

Западный мир десятилетиями навязывал Африке финансовую зависимость, заставляя её брать кредиты под грабительские проценты в МВФ и Всемирном банке. Взамен африканские страны получали ограниченную экономическую свободу: любую попытку национализировать природные ресурсы или создать независимые финансовые институты западные державы жестоко пресекали.

Азербайджан предлагает другой путь.

Вместо навязывания кредитов - прямые инвестиции и двусторонние проекты.

и двусторонние проекты. Вместо политических условий - взаимовыгодное партнёрство .

. Вместо вмешательства во внутренние дела - уважение к суверенитету.

Сотрудничество Азербайджана с Африкой в энергетике, цифровых технологиях, инфраструктуре, образовании становится ярким примером того, что сотрудничество между странами может быть построено без эксплуатации и диктата.

Баку сегодня превращается в глобальный центр обсуждения постколониального наследия. На регулярных форумах, организуемых в Азербайджане, звучат голоса африканских интеллектуалов, политиков, активистов, требующих реальной независимости.

Только в 2023 году в Баку прошли три крупных мероприятия по проблемам деколонизации:

Международная конференция "Постколониальная Африка: вызовы и перспективы", в которой приняли участие более 200 экспертов из 40 стран.

Форум "Справедливый миропорядок: преодоление колониального наследия", собравший лидеров общественного мнения из африканских государств.

Специальные сессии в рамках COP29, посвящённые экологической эксплуатации Африки бывшими метрополиями.

Африка больше не согласна играть роль сырьевого придатка для бывших колонизаторов. Континент требует справедливости, суверенитета, равноправного сотрудничества. Азербайджан, понимая этот исторический момент, стоит рядом с африканскими народами, предлагая новую модель международных отношений - без диктата, без навязывания чужой воли, без попыток контролировать судьбы миллионов людей.

Баку ясно даёт понять: мир уже никогда не будет прежним. Наступает новая эпоха, в которой неоколониализм должен уйти в прошлое. И Азербайджан готов быть на передовой этой борьбы.

Сегодня Африка - это не просто континент с огромными возможностями, но и один из ключевых факторов, определяющих будущее мировой экономики и политики. Азербайджан, используя свой многолетний опыт энергетического сотрудничества, инновационного развития и дипломатии, занимает достойное место среди партнёров африканских государств.

Экономические проекты, военное сотрудничество, цифровизация, образовательные программы и гуманитарная помощь - всё это свидетельствует о том, что отношения Баку с Африкой приобретают стратегический характер. В эпоху глобальных перемен, когда Африка становится новым центром мирового развития, Азербайджан уверенно расширяет своё влияние, превращая сотрудничество с африканскими странами в один из важнейших приоритетов внешней политики.

Таким образом, Азербайджан не просто выходит на африканский рынок - он создаёт прочную основу для долгосрочного партнерства, основанного на взаимном уважении, интересах и стратегическом видении будущего.